Kolejny wielki protest rolników. Zablokują wjazd do Poznania i na A2. Znamy datę

Pierwszy protest rolników w Poznaniu odbył się w piątek 9 lutego. Wówczas do stolicy Wielkopolski wjechało około 1400 traktorów, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu. Protestujący zatrzymali się przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, gdzie wystawili taczkę z obornikiem oraz trumnę, która symbolizowała stan polskiego rolnictwa.

Podczas piątkowej manifestacji rolnicy przedstawili siedem postulatów. Chodziło m.in. o założenia "Europejskiego Zielonego Ładu" oraz przywrócenie ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Protestujący podkreślali, że tania żywność sprowadzana z Ukrainy nie jest zdrowa. Rolnicy zaznaczyli też, że nie pozwolą na niszczenie rodzimej produkcji.

Rolnicy zapowiedzieli kolejny protest. Blokady dróg prowadzących do Poznania

Kolejny protest rolników w Wielkopolsce został już zapowiedziany. We wtorek 20 lutego rozpocznie się blokada dróg dojazdowych do Poznania. - Będzie to trochę inna forma protestu. Nie będziemy wjeżdżać do miasta, tylko po prostu będziemy blokowali główne węzły komunikacyjne i protest będzie trzydziestodniowy - powiedział w rozmowie z portalem RadioZET.pl Emil Lemański, rzecznik prasowy Roli Wielkopolski.

Rzecznik podkreślił, że akcja protestacyjna nie będzie prowadzona przez cały czas, ale zostanie zgłoszona, że potrwa trzydzieści dni. W praktyce chodzi o to, żeby rolnicy mogli w każdej chwili wyjechać na drogi i prowadzić protest. Obecnie nie wiadomo, w jakich godzinach będą prowadzone blokady, ale rolnicy nie wykluczają, że niektóre z nich mogą być całodobowe.

