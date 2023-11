Noworodek znaleziony w lesie? Nastolatka z dzieckiem na rękach przyszła do szpitala

Niecodzienna sytuacja w Krotoszynie w województwie wielkopolskim. 19-latka przyszła do szpitala z noworodkiem na rękach i powiedziała, że znalazła go w lesie - ustalił lokalny portal "krotoszynska.pl". Na miejsce wezwano policję, a w toku prowadzonych czynności ustalono, że to nastolatka jest matką dziecka.