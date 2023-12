Możliwy przełom w poszukiwaniach Krzysztofa Dymińskiego. "Błagam o pomoc"

Krzysztof Dymiński wyszedł z domu w miejscowości Pogroszew-Kolonia pod Warszawą 27 maja nad ranem. Według dotychczasowych ustaleń wsiadł do autobusu linii 713 w kierunku Warszawy. Około 5:35 umieścił wpis na Instagramie: „Dziękuję, żegnajcie”. Ostatni ślad po nim pochodzi z kamer monitoringu, które zarejestrowały 16-latka na moście Gdańskim w Warszawie. Nie wiadomo, co później stało się z nastolatkiem.

Poszukiwania Krzysztofa prowadzi policja i jego rodzice. Na portalu ePoznań opublikowano apel matki 16-latka. "Prosimy o pomoc kierowców mających rejestratory samochodowe jadących w nocy z 21.12 na 22.12 w godzinach 1:30 a 2:30 ul. Pułaskiego w Poznaniu (na odcinku od ul. Księcia Mieszka I w stronę Alei Wielkopolskiej). Pojawiło się zgłoszenie, że widziano tam osobę bardzo podobną do Krzysztofa. Bardzo proszę o kontakt do mnie na priv lub na nr 604944800 lub przez www.dyminski.pl. Dziękuję bardzo. Tam nie ma kamer monitoringu, błagam o pomoc" - napisała.

Krzysztof Dymiński wciąż poszukiwany. Jest nowy trop

Już wcześniej pojawiały się podobne informacje. Chłopak miał być widziany w połowie czerwca w Rowach i pod koniec sierpnia w Ustce. Ponadto kamera samochodu przejeżdżającego 31 sierpnia drogą krajową nr 11 prowadzącą do Poznania uchwyciła podobnego do Krzysztofa młodego mężczyznę, który szedł poboczem. Niestety, nie przyniosło to oczekiwanego przełomu w poszukiwaniach.

Krzysztof Dymiński ma 175 cm wzrostu, ciemne blond włosy, niebieskie oczy i jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. 16-latek nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk).

Wszystkie osoby, które widziały zaginionego, proszone są o pilny kontakt z: Wydziałem Kryminalnym KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276, telefon: 47 724 3235, 47 724 39 00, 47 724 3901; e-mail: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl.

Źródło: RadioZET/ePoznań