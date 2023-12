Ksiądz powiedział, co myśli o zmianach w TVP. Burza w sieci

Nowy rząd przyjął we wtorek uchwałę dotyczącą zmian w mediach publicznych i zobligował tym samym ministra kultury do podjęcia działań naprawczych w TVP, Polskim Radiu oraz Polskiej Agencji Prasowej. W środę rozpoczęło się przejmowanie rządowych mediów, któremu zdecydowanie sprzeciwili się politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz część pracowników. Tego samego dnia około godziny 11 został wyłączony sygnał TVP Info i antenę przejęła TVP1.

Widzowie nie obejrzeli najnowszych wydań "Teleexpressu" oraz "Wiadomości". W środę o godzinie 19:30 na antenie TVP1 został wyemitowany specjalny komunikat, w którym dziennikarz Marek Czyż zapowiedział nowy program informacyjny TVP bez "propagandowej zupy". W czwartek widzowie telewizyjnej jedynki mogli obejrzeć nowe wydanie "Wiadomości" i poznać ich nową nazwę "i9:30".

Zmiany w Telewizji Polskiej. Ksiądz z Poznania komentuje

Swoje zdanie na temat zmian w TVP przedstawił w internecie ksiądz Daniel Wachowiak z archidiecezji poznańskiej. "Tylko, Polski mi żal..." - napisał duchowny. Do jego wpisu na platformie X odniósł się polityk Paweł Rabiej, który zapytał: "A okłamywanych przez lata przez TVPiS ludzi i ofiar kampanii nienawiści tego rządu to już nie?".

Rabiej w drugiej części swojego wpisu dodał: "A, sorry, przecież wasz kościół to całym sobą przez ostatnie lata popierał". Wpis księdza z Poznania jest masowo komentowany. "I tym wpisem przestaję Pana traktować, jako nieszkodliwego, acz zabawnego, facecika w sukience" - napisał jeden z internautów. "Żal ci partii, zakłamanych łajz z PiS, a nie Polski. Od Polski to łapy precz" - dodał inny.

Pojawiły się też komentarze popierające zdanie duchownego. "Żal proszę Księdza, aż płakać się chce. Głupi nie zrozumie i wyśmieje a ten, kto ma coś w głowie, widzi, w jaką stronę to zmierza, kolejna zmiana władzy już pewnie przy udziale wojska" - napisał internauta.

Źródło: Radio ZET