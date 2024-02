Kto na prezydenta Poznania? Stanowski już wie. "Wygra ten, który powie, że..."

Podczas porannego programu prowadzonego przez Krzysztofa Stanowskiego i Monikę Goździalską na Kanale Zero poruszony został temat wyborów samorządowych 2024. Jeden z gości programu Jan Lorenc powiedział, że jednym kandydatów na prezydenta Krakowa został Łukasz Gibała, który chce postawić na rozwój transportu szynowego, w tym budowę metra.

Dyskusja szybko zeszła na temat remontów i utrudnień, które skomentował Krzysztof Stanowski. - Są takie miasta, na przykład Poznań, gdzie wygra kandydat, który powie, że niczego nie będzie remontował. Że on nie wyremontuje przez wszystkie te lata niczego. Bo chyba Poznań ma dosyć remontów - powiedział.

Krzysztof Stanowski komentuje remonty w Poznaniu. "To wygląda jak po zrzuceniu bomby atomowej"

- To, co zrobiono tam (w Poznaniu - przyp. red.) z rynkiem, to jest nieprawdopodobne. Tam były restauracje, kluby, mnóstwo miejsc, do których chodzili ludzie. To wszystko zakładam, że zbankrutowało albo za chwilę zbankrutuje. Nie ma tam żadnego ruchu - powiedział Krzysztof Stanowski.

Prowadzący dodał, że jego zdaniem takie remonty można przeprowadzić "troszeczkę mniej drastycznie w taki sposób, żeby jednak punkt po punkcie coś wymieniać". Zdaniem Krzysztofa Stanowskiego remont rynku w Poznaniu wyglądał "jak po zrzuceniu bomby atomowej".

Źródło: Radio ZET/Kanał Zero