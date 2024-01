Rusza kwalifikacja wojskowa w Poznaniu. Kto otrzyma wezwanie?

Kwalifikacja wojskowa 2024 w Wielkopolsce i Poznaniu rozpocznie się już 1 lutego. Mężczyźni urodzeni w 2005 roku otrzymają wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym punkcie.

Wezwania otrzymają też mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Wizyta na komisji nie ominie też osób, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Kwalifikacja wojskowa 2024. Lista komisji lekarskich w Wielkopolsce i Poznaniu

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu poinformowało, że na terenie Poznania będą działać trzy komisje. W Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Obornikach po jednej. Poniżej lista i daty działania komisji lekarskich:

Poznań, ul. Słowackiego 8 w godzinach 8:00 - 13:00 (miasta i gminy: Puszczykowo, Buk, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz, Czerwonak, Kleszczewo) - 05.02 - 05.04.2024 r.

Poznań, ul. Słowackiego 8 w godzinach 8:00 - 13:00 (miasta i gminy: Luboń, Mosina, Stęszew, Dopiewo, Komorniki, Rokietnicka, Suchy Las, Tarnowo Podgórne) - 05.02 - 11.04.2024 r.

Poznań, ul. Szylinga 1 w godzinach 8:00 - 14:00 (Poznań, dzielnice: Grunwald, Jeżyce, Stare Miasto, Nowe Miasto, Wilda) - 12.02 - 22.04.2024 r.

Śrem, ul. Dutkiewicza 8A w godzinach: 7:30 - 14:30 (miasta i gminy: Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem, Brodnica) - 26.02 - 14.03.2024 r.

Środa Wielkopolska, ul. 20 Października 30 w godzinach 7:30 - 15:30 (miasta i gminy: Środa Wielkopolska, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl) - 27.02 - 13.03.2024 r.

Oborniki, ul. 11 Listopada 2A w godzinach 8:00 - 15:00 (miasta i gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół) - 04-21.03.2024 r.

Co zabrać na kwalifikację wojskową 2024

Na kwalifikację wojskową należy zabrać:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia

Posiadaną dokumentację medyczną

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa 2024?

Sprawdzana jest tożsamość osoby biorącej udział w kwalifikacji, następnie dane są wprowadzane do ewidencji wojskowej. Kolejnym krokiem jest badanie psychologiczne i lekarskie, po którym nadawana jest kategoria zdolności do służby wojskowej. Dalej następuje wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej.

W dalszym etapie osoby otrzymują informację o możliwości wstąpienia do wojska oraz otrzymują stopień wojskowego (szeregowy) i zostają przeniesieni do pasywnej rezerwy. Na zakończenie każdy otrzymuje zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności.

Źródło: Radio ZET/WCR Poznań