Luksusowy hotel powstanie nad Maltą w Poznaniu. Inwestycja budzi kontrowersje

W poniedziałek 27 listopada miasto wydało pozwolenie na budowę hotelu nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Wysokiej klasy hotel, który będzie wyposażony w bogate zaplecze dla sportowców, kibiców oraz turystów z całego świata ma powstać w pobliżu Kopca Wolności. Spółka MaltaSki pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę obiektu złożyła do miasta już w 2021 rok, ale wówczas decyzja była negatywna.

Główną przyczyną odmowy był brak dostępu z terenu inwestycji do drogi publicznej oraz brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kolejny wniosek wpłynął do miasta w 2022 roku i miasto ponownie zobowiązało inwestora do usunięcia nieprawidłowości. Pod koniec 2022 roku na wniosek spółki postępowanie zostało zawieszone.

- Inwestor przedłożył postanowienie sądu, ustanawiające wymaganą przepisami służebność drogi koniecznej - podkreśla Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. Dodatkowo spółka przedstawiła decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Pięciogwiazdkowy hotel nad Maltą w Poznaniu. Jest zgoda na budowę

- W takiej sytuacji, gdy inwestor przedstawił wszelkie wymagane dokumenty, w tym również postawienie sądu, Miasto nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę - wyjaśnia Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Musimy działać w granicach prawa - dodał.

Tereny nad Jeziorem Maltańskim są często odwiedzane przez mieszkańców Poznania. To miejsce rekreacji przyciąga rowerzystów, biegaczy oraz miłośników nordic walkingu. Nad brzegami latem odbywają się koncerty i imprezy, a na torze regatowym ścigają się najlepsi kajakarze świata.

Inwestor chce, aby nad Maltą powstał pięciogwiazdkowy obiekt sieci hotelowej Mövenpick (Accor). Zgodnie z projektem hotel ma mieć 160 pokoi, a także sale konferencyjne, restaurację, bar, centrum fitness z wewnętrznym basenem, a także strefę SPA z gabinetami kosmetycznymi oraz parking.

Budowa hotelu nad Maltą w Poznaniu budzi kontrowersje

"Po co ludziom zieleń koło Malty jak mają wodę. Albo to albo to, aby ze szczęścia nie zwariowali" - skomentował budowę jeden z internautów. W innym wpisie czytamy, że lokalizacja inwestycji nie jest trafiona i hotel mógłby stać z boku, a nie: " w centralnym miejscu, zasłaniając kopiec wolności...".

