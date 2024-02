Maltanka wyjedzie na tory. Jedyna okazja przejażdżki najstarszym wagonem w Polsce

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu zaprasza w najbliższą niedzielę (18.02) na przejazd kolejką wąskotorową Maltanka. "Rodzeństwa, małżeństwa, rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami. Miłośnicy i miłośniczki kolejki Maltanka i Nowego Zoo. Wszyscy będą mile widziani w niedzielę na Maltance" - napisano na stronie przedsiębiorstwa.

Trasa przejazdu kolejki wąskotorowej liczy niespełna 4 kilometry. Podróżując ciuchcią, można dotrzeć z okolic ronda Śródka do Term Maltańskich lub Nowego Zoo. "Aby podróż była przyjemna, przygotowany zostanie skład ogrzewanych wagonów. Na szlak wyjedzie »ryjek« z »kowbojką«" - dodano.

Maltanka w Poznaniu

Pracownicy MPK przypomnieli, że "ryjek" i "kowbojka" to wagony wyjątkowe. "»Ryjek«, czyli wagon MBxc1-41, to najstarszy zachowany w Polsce czynny wagon z napędem spalinowym. Został wyprodukowany w 1932 roku. W najbliższą niedzielę pociągnie »kowbojkę«, jak nazywany jest wagon nr Bxhi 00300014 254-1, prawdopodobnie z 1912 roku. Niegdyś służył on jako znormalizowany wagon bagażowy, ale w toku eksploatacji został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski. Obecnie jest najstarszym czynnym wagonem pasażerskim na Kolejce Parkowej Maltanka" - zaznaczono.

Kolejka wąskotorowa w Poznaniu. Godziny, ceny biletów

W niedzielę 18 lutego skład będzie kursował co godzinę od 10:00 do 16:00. O pełnych godzinach zaplanowano odjazdy ze stacji Maltanka, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec. Ostatni kurs ze Zwierzyńca zaplanowano o godzinie 16:30. "Ma to związek z godzinami otwarcia Nowego Zoo - w okresie zimowym, czyli do końca lutego obiekt można zwiedzać do godziny 16.00" - dodano w komunikacie.

Bilety na przejazd można kupić na stacjach początkowej i końcowej. Obowiązują na przejazd w jedną stronę. W weekendy i święta bilet jednorazowy kosztuje 10 zł (ulgowy) oraz 14 zł (normalny). Można również kupić bilet rodzinny jednorazowy za 45 zł - na jego podstawie podróżować może maksymalnie 5 osób, w tym do 2 osób powyżej 16. roku życia.

Źródło: Radio ZET/MPK Poznań