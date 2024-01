Marszałek Wielkopolski liczy na samorządy. "Chcemy zaprosić już po wyborach"

Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego wybudowane zostanie w Poznaniu, ma być gotowe do grudnia 2026 r. Kamień węgielny pod nową siedzibę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ma być wmurowany w lutym. Generalnym wykonawcą inwestycji o wartości 256 mln zł brutto jest firma Adamietz. Budowę współfinansują samorząd województwa wielkopolskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak powiedział PAP, że po rozpoczęciu budowy ruszy też emisja cegiełek. Dzięki nim wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą mogły włączyć się w realizację tego ważnego dla Wielkopolski i Wielkopolan przedsięwzięcia.

- Nie będziemy z tym za bardzo zwlekać, zależy nam jednak, żeby inwestycja ruszyła. Kiedy wszyscy będą mieli dowód na to, że to muzeum się rzeczywiście buduje, wtedy będzie właściwy moment, żeby mówić o cegiełkach - powiedział. Przygotowywane są projekty cegiełek. Ustalane są też nominały, za jakie będzie można je kupić.

Nowe muzeum w Poznaniu. Marszałek liczy na pomoc samorządów

Woźniak zauważył, że już wcześniej, zanim udało się dopiąć budżet inwestycji, wiele wielkopolskich samorządów deklarowało, że chciałoby się włączyć w finansowanie budowy muzeum.

- Myślę, że po akcji cegiełkowej zwrócimy się do samorządów, żeby takie deklaracje odebrać. Sądzę, że stanie się to już po wyborach samorządowych - powiedział. Marszałek wielkopolski dodał, że "to wtedy będzie taki moment, kiedy zapytamy: czy chcecie razem z nami być wśród budowniczych, wśród mecenasów tego projektu? Nowe samorządy będą mogły sobie zaplanować takie wsparcie".

Każdy samorząd będzie mógł sam oszacować, w jakiej skali będzie chciał się włączyć w budowę. - Inaczej niż w przypadku cegiełek dla indywidualnych nabywców. Tu nie będzie raczej wyznaczania konkretnych kwot - powiedział Woźniak.

Budowa muzeum w Poznaniu ze wsparciem społeczności

Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki powiedział PAP, że istotnym elementem realizacji inwestycji od samego początku było uspołecznienie budowy nowej siedziby muzeum powstania.

- Dzięki tej akcji cegiełkowej będziemy chcieli tworzyć i rozwijać społeczność wokół muzeum. Wyemitowane cegiełki będą miały wartość historyczną, kolekcjonerską, sentymentalną, oczywiście przysporzą też pieniędzy na budowę - powiedział PAP Terlecki. Pierwszymi cegiełkami były bilety na grudniowy koncert "Wielkopolska GRA! dla muzeum" z okazji 105. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

Źródło: Radio ZET/PAP