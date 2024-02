Michelle Obama przyleci do Poznania. Znamy powód jej wizyty w Polsce

Michelle Obama będzie top speakerem na konferencji Impact, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-16 maja. Będzie to pierwsza wizyta byłej pierwszej damy USA w Polsce, i o tyle wyjątkowa, że nie będzie połączona z żadną inną. Podczas Impact’24 oprócz Michelle Obamy głos zabiorą m.in. znawca tematyki AI Kenneth Cukier (zastępca redaktora naczelnego "The Economist"), światowej sławy psychoterapeutka Esther Perel, strateg geopolityczny Peter Zeihan, znany politolog Ivan Krastev, ekspert ds. produktywności Chris Bailey, postępowa liderka i była premier Finlandii Sanna Marin oraz aktor i reżyser Jesse Einsenberg.

Warto zaznaczyć, że według spekulacji amerykańskich mediów Michelle Obama może wystartować w listopadowych wyborach prezydenckich. Była pierwsza dama zastąpiłaby Joego Bidena, który podczas konwencji Partii Demokratycznej w Chicago miałby zrezygnować z walki o Biały Dom. Zdaniem bukmacherów to właśnie żona Baracka Obamy ma największe szanse, by pokonać Donalda Trumpa. To on pozostaje faworytem do zdobycia republikańskiej nominacji w wyborach.

Michelle Obama wystąpi na Impact'24 w Poznaniu

Pasja Michelle Obamy do opowiadania historii przyniosła jej książkom rekordową sprzedaż i uznanie na całym świecie. Jej pamiętnik "Becoming. Moja historia" - poruszający portret jej życiowej podróży i drogi do Białego Domu, utrzymywał się ponad 130 tygodni na liście bestsellerów "New York Timesa", sprzedał się w ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie i zdobył nagrodę Grammy. Jej druga książka "Światło w nas. Jak żyć w niepewnych czasach" również zdobyła Grammy i miesiącami okupowała listę bestsellerów "New York Timesa". Michelle dzieli się w niej swymi doświadczeniami i życiowymi lekcjami, które pomogły jej sprostać trudnym okolicznościom. Dzięki firmie produkcyjnej Higher Ground, którą założyła wspólnie z mężem w 2018 roku, jej działalność na rzecz dzielenia się historiami przyniosła jej nagrody i wyróżnienia. Pierwszy film Higher Ground pt. "American Factory" zdobył Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego w 2020 roku, a "Crip Camp" był nominowany w tej samej kategorii rok później.

Życie Michelle pokazuje, że nie musisz wyglądać w określony sposób ani zachowywać się w określony sposób, by się wpisać w obowiązujący model. Nie musisz dużo zarabiać ani pochodzić z określonej klasy społecznej czy grupy religijnej, by się liczyć i mieć znaczenie. Każdy z nas może napisać własną historię, a dzieląc się tymi historiami, możemy nawzajem podnosić się na duchu. Z tego powodu Michelle, jako autorka, z niezwykłą szczerością dzieli się swoimi doświadczeniami żony, matki, czarnoskórej kobiety i pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 procent na Fundację Radia ZET

Fundamentami historii Michelle są nie tylko wiara w opowiadanie historii zgodnych z jej wartościami, ale także życie zgodne z tymi wartościami - zwłaszcza jeśli chodzi o działania na rzecz wzmacniania kolejnych pokoleń. Za pośrednictwem Fundacji Obamy prowadzi Girls Opportunity Alliance - projekt, który wspiera globalne organizacje oddolne, pracujące nad tym, aby dziewczęta na całym świecie mogły uzyskać edukację, na jaką zasługują. Na początku tego roku GOA nawiązała współpracę z Fundacją Billa i Melindy Gatesów oraz Clooney Foundation for Justice, aby promować edukację dziewcząt i pomóc zakończyć małżeństwa dzieci.

Za pomocą programu Reach Higher zachęca absolwentki szkół średnich do kontynuowania edukacji, czy to poprzez college, uniwersytet, szkołę handlową czy służbę wojskową. W ramach When We All Vote zachęca młodych ludzi do głosowania i angażowania się w proces wyborczy - podczas wyborów w 2020 roku udało jej się dotrzeć do ponad 100 milionów osób. We współpracy z Partnership for a Healthier America pracuje nad ograniczeniem nierówności żywnościowych w USA - w 2022 r. udało się im przekazać ponad milion posiłków dla potrzebujących rodzin. Za pośrednictwem PLEZi Nutrition, firmy zajmującej się żywieniem dzieci, uruchomionej w 2023 r., kontynuuje rozpoczętą w 2010 r. w Białym Domu inicjatywę Let's Move!, która ma pomóc dzieciom w całym kraju walczyć z otyłością. PLEZi Nutrition zamierza podnieść poprzeczkę w zakresie sposobu, w jaki produkujemy i sprzedajemy żywność i napoje dla dzieci, rozpoczynając wyścig, którego celem jest przekształcenie całej branży spożywczej.

Impact - czym jest?

Impact to największy kongres gospodarczo-technologiczny w tej części Europy, koncentrujący się na najbardziej aktualnych, światowych trendach. To wydarzenie o światowym rozmachu, które jest unikalnym miejscem spotkań elity biznesu - przedstawicieli największych i najbardziej nowatorskich firm, kadry menedżerskiej najwyższego stopnia, światowej klasy ekspertów z różnych dziedzin oraz przedstawicieli instytucji rządowych i europejskich.

W tym roku na wydarzeniu, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 15-16 maja, zapowiedziało swoją obecność ponad 1650 firm, a organizatorzy przewidują ogółem ok. 7 tys. uczestników. Mówcami podczas każdej kolejnej edycji Impactu są wpływowe osobowości świata biznesu, nauki i technologii, nauki i kultury. Podczas tegorocznego wydarzenia głos zabiorą topowi biznesmeni, m.in. Mark Barnett - prezes Mastercard Europe, Sebastian Kulczyk - międzynarodowy inwestor, właściciel Kulczyk Investments, Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A i Nathalie Roos, dyrektor generalna Lipton Teas and Infusions.

Oprócz przedstawicieli elity biznesu mówcami na każdej z kolejnych edycji Impactu są światowej klasy eksperci z różnych dziedzin, m.in. technologii, nauki i kultury. Prelegentami ubiegłorocznych edycji byli m.in. Yuval Noah Harari, Nassim Nicholas Taleb, Natalie Portman czy Hilary Clinton. W tym roku zapowiada się jeszcze ciekawiej. Podczas Impact’24, na 8 multimedialnych scenach, wystąpi 650 mówców, którzy w ramach 23 ścieżek tematycznych pochylą się nad takimi tematami jak m.in. geopolityka, marketing, nowoczesne przywództwo. Ważnym tematem w tym roku będą zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. Jednym z tematów kongresu jest także Women’s Empowerment , kwestia wzmocnienia pozycji kobiet.

Źródło: Radio ZET