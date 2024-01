Mieszkańcy narzekają na Pocztę Polską w Poznaniu. "Czekam już miesiąc, "czarna dziura"

Mieszkańcy Poznania narzekają na problemy z doręczaniem przesyłek Poczty Polskiej. Świadczą o tym w głównej mierze opinie, które są publikowane w internecie. Jeden z głównych magazynów logistycznych należących do tego przewoźnika znajduje się w Komornika pod Poznaniem. Przez to miejsce przechodzą niemalże wszystkie przesyłki, które są wysyłane do Poznania i okolic. Średnia ocen WER Komorniki w internecie wynosi zaledwie 1,4/5. Swoją opinię o funkcjonowaniu tego miejsca wyraziło już ponad 1,2 tys. internautów.

"Czekam na paczkę już miesiąc. Z tego co widać na stronie, paczka podobno została odebrana, a kurier oddał podpisane papiery. Dowiedziałem się, że to nie tylko mój przypadek" - napisał jeden z mieszkańców. Kolejny dodał, że "paczki najpierw 3 dni wyjeżdżały z Komornik i za żadnym razem do mnie nie trafiły". W internecie trudno znaleźć pozytywne opinie z ostatnich kilku tygodni.

WER Komorniki. Negatywne opinie mieszkańców Poznania

"To czarna dziura na przesyłki. Wszystko tam utyka" - skomentował internauta. "Jedna gwiazdka to za dużo. Przesyłki utknęły. 2 tygodnie tkwiły w komornikach. Ponad 200 telefonów wykonanych, zgłoszenie na temat paczek zrobione na infolinię" - dodała mieszkanka. Internauci porównują także, że paczki z Chin szybciej docierają do Polski, niż później z magazynu WER do odbiorcy.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić w Poczcie Polskiej w Poznaniu brakuje kurierów. Co najmniej jeden z rejonów nie ma przypisanej osoby, która zajmuje się dostarczaniem przesyłek. Napisaliśmy w tej sprawie do biura rzecznika prasowego Poczty Polskie, jak tylko otrzymamy odpowiedź, to zaktualizujemy artykuł.

Jak odebrać paczkę z WER Komorniki?

Mieszkańcy Poznania dopytują również, co robić, jak paczka utknie w WER Komorniki? Jednym z możliwych rozwiązań jest osobisty odbiór. Po dotarciu na miejsce możemy zadzwonić na jeden z dwóch numerów telefonów (są podane na kartce, która jest wywieszona na oknie przed główną bramą wjazdową), które są przeznaczone dla osób chcących samodzielnie odebrać przesyłkę. Niestety pracownicy nie gwarantują, że paczka zostanie znaleziona.

Źródło: Radio ZET