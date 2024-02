"Mieszkanie do remontu" w Poznaniu. To najważniejsze warunki, jakie trzeba spełnić

Program "Mieszkanie do remontu" w Poznaniu adresowany jest do osób, które z przyczyn materialnych nie mogą uzyskać kredytu w banku na mieszkanie lub nie stać ich na najem na rynku komercyjnym. Jest to również oferta dla rodzin i osób, które nie uzyskały dostatecznej liczby punktów, żeby ubiegać się bezpośrednio o miejskie mieszkanie socjalne lub komunalne.

Program jest także alternatywą dla miejskich mieszkań komunalnych i szansą dla poznaniaków na nowe mieszkanie. Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych mieszkańcy mogą wynająć lokal na czas nieokreślony.

Rusza program "Mieszkanie do remontu" w Poznaniu

Lokale, które w ramach programu są przekazywane przez ZKZL, należy wyremontować w terminie nie dłuższym niż pół roku lub w przypadku adaptacji strychu nie dłuższym niż 12 miesięcy. W tym czasie osoby, które zadeklarują udział w programie, nie płacą czynszu, a po wykonaniu wszystkich prac remontowych podpisują umowę najmu na czas nieokreślony.

"W pierwszej tegorocznej odsłonie programu Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oferuje 13 mieszkań do remontu. Do dyspozycji poznaniaków będą zarówno mieszkania małe, jedno- i dwupokojowe, jak i duże mieszkania posiadające cztery pokoje. Powierzchnia mieszkań waha się między 22 a 134 metry kwadratowe. Dzięki dużemu zróżnicowaniu lokali mieszkańcy Poznania będą mogli wybrać mieszkanie odpowiednie dla ich potrzeb" - poinformował Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

Mieszkania komunalne w Poznaniu na wynajem

Podobnie, jak w poprzednich edycjach programu, ZKZL przygotował lokale w ścisłym centrum m.in. przy ul. Stary Rynek, ul. Święty Marcin czy ul. Krakowskiej. Zainteresowani mogą również liczyć na lokale oddalone od centrum, m.in. przy ul. Gruszkowej czy ul. Wybickiego.

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły zgłosić chęć obejrzenia mieszkania do 19 lutego poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej ZKZL. Z kolei wnioski o uczestnictwo w programie można składać na maksymalnie trzy lokale do 29 lutego 2024 roku przez stronę internetową: www.zkzl.poznan.pl/mieszkanie-do-remontu.

Tam też znajduje się wykaz mieszkań, zakres prac do wykonania oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia. W ub. roku ZKZL w ramach programu przekazał poznaniakom 50 lokali.

Warunki udziału w programie "Mieszkanie do remontu"

Osoby, które chcą zgłosić swój udział w programie "Mieszkanie do remontu", powinny spełniać cztery wymagania podstawowe i minimum jedno z wymagań dodatkowych:

są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Poznania zamieszkującymi na terenie miasta Poznania

zadeklarują wykonanie niezbędnych prac remontowych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów

średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną we wniosku, osiągnięty w roku 2023, nie przekracza: w gospodarstwie jednoosobowym: 325%, a w gospodarstwie wieloosobowym: 275%, kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku

nie posiadają zaległości finansowych wobec wynajmującego z tytułu najmu lokalu lub bezumownego zajmowania lokalu

Warunki dodatkowe:

posiadają uprawnienie do najmu socjalnego lokalu, wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego (wyrok eksmisyjny)

znajdują się na rocznej liście socjalnej lub rocznej liście mieszkaniowej

znajdują się z powodu złego stanu zdrowia w trudnej sytuacji życiowej

zajmują lokal niedostosowany do ich potrzeb mieszkaniowych lub możliwości płatniczych

Źródło: Radio ZET/PAP