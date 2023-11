"Rozpłakał się pod koniec przesłuchania". Ujawniono szczegóły morderstwa w Puszczykowie

W poniedziałek 20 listopada w poznańskiej prokuraturze przesłuchano 42-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabicie swojej żony oraz dwóch córek w domu jednorodzinnym w Puszczykowie pod Poznaniem. Prokurator postawił Serhiemu T. trzy zarzuty zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. - Mężczyzna przyznał się do popełnienia wszystkich trzech czynów i złożył obszerne wyjaśnienia - powiedział podczas konferencji prasowej prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Sekcja zwłok zabitych osób potwierdziła, że do śmierci doszło z powodu uduszenia poprzez trzymanie szyi rękoma. Prokurator zawnioskował już do sądu o trzymiesięczny areszt dla sprawcy. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się wkrótce.

Morderstwo w Puszczykowie. Mężczyzna chciał pozbyć się problemu

- Przekazał, że kłócił się z żoną o to, że on nadużywa alkoholu, ma długi i nie pracuje. Po jednej z kłótni postanowił zabić żonę, kiedy spała na pietrze z córkami - opisał prokurator Wawrzyniak. 42-latek najpierw udusił swoją 29-letnią żonę, a następnie jedną z dziewczynek, która obudziła się w trakcie zabójstwa. Później Serhii udusił także drugą córkę. Do zabójstwa doszło w nocy z 13 na 14 listopada.

W trakcie przesłuchania mężczyzna zachowywał się spokojnie, bez emocji. Na koniec się rozpłakał - prok. Łukasz Wawrzyniak

42-latek wielokrotnie powtarzał, że ma problemy z alkoholem i przed zabójstwem oraz po zbrodni spożywał go w znacznych ilościach. Śledczy ustalili, że nie był wcześniej notowany i karany. Wszystkie ofiary pochodziły z Ukrainy. Mężczyzna przyjechał do Polski w 2018 roku, a rok później przyjechała do niego jego żona.

W domu był też 11-latek

W trakcie zabójstwa w domu był też 11-letni chłopiec, który był synem zamordowanej kobiety. Mężczyzna przez kilka dni nie pozwalał chłopcu wchodzić na piętro domu i oszukiwał go, że jego mama i siostry są w szpitalu. - Tłumaczył, że mama i dziewczynki są w szpitalu, bo jest covid - opisał Wawrzyniak. Śledczy potwierdzili, że nastolatek nie miał wiedzy o tragicznym zajściu.

W sobotę 18 listopada 42-latek zabrał chłopca do Poznania, wówczas powiedział mu, że jego mama i siostry zmarły w szpitalu. Mężczyzna zostawił 11-latka w restauracji McDonald's i poszedł do galerii handlowej przy dworcu PKP. - Chłopiec trafił pod opiekę matki zamordowanej kobiety - dodał Wawrzyniak.

Sam przyznał się do morderstwa

Serhii T. nie wytrzymał poczucia winy i sam przyznał się do morderstwa ochroniarzowi na parkingu. Mężczyzna powiedział, co zrobił, a ochroniarz wezwał policję. - Rodzina też była zaniepokojona tym, że nie ma kontaktu z żoną podejrzanego, to pewnie go skłoniło do tego, żeby się przyznać - ocenił Wawrzyniak.

Źródło: Radio ZET/Prokuratura

Nowe informacje ws. zabójstwa w Puszczykowie. "Zwłoki trzech osób przykryte kołdrą" 4 Zobacz galerię fot. Lukasz Gdak/East News