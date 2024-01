Morsowanie w Polsce nielegalne? Sprawą zajmie się komisja sejmowa

Z roku na rok morsowanie zyskuje na popularności. Kąpiele w lodowatej wodzie wiążą się z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Morsując, możemy poprawić swoje samopoczucie i krążenie krwi. Tego rodzaju aktywność pozytywnie wpływa również na ukrwienie skóry, szybszą regenerację organizmu oraz hartowanie ciała. Niestety, wchodząc zimą do zbiorników wodnych, możemy łamać prawo.

- Kąpielisko dla morsów to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo jak ma wyglądać ratownik, jak on ma być ubrany, gdzie on ma przebywać? - dopytuje w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim Jan Broda, wójt gminy Komorniki pod Poznaniem. Urzędnik zaznacza, że morsowanie wymaga regulacji prawnych.

Morsowanie w Polsce nielegalne? Sprawą zajmuje się komisja sejmowa

- Morsowanie jest nieuregulowane w sposób prawny - podkreśla Jan Broda. Zgodnie z prawem wodnym kąpieliska w naszym kraju mogą działać tylko od 1 czerwca do 30 września. Korzystanie ze zbiorników wodnych zimą jest formalnie działaniem poza prawem.

Jak dodaje Jan Broda, potrzebne są zmiany w ustawie o prawie wodnym, które pozwolą radom gmin określić czas zimowych sezonów kąpielowych. Potrzeba też ustalić prawną definicję morsa i tego jak ma korzystać ze zbiorników wodnych. Propozycję zmian w tym zakresie ma rozpatrzeć sejmowa komisja ds. petycji.

Źródło: Radio ZET