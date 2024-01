Muzeum Narodowe w Poznaniu stawia na promocję. "Wciąż mało kto o tym wie"

W Muzeum Narodowym w Poznaniu od ubiegłego roku trwa remont. Obecnie niedostępna dla odwiedzających jest część, w której znajdują się galerie sztuki polskiej. Tomasz Łęcki powiedział PAP, że "to okazja, by skupić uwagę gości na pozostałych kolekcjach. Przede wszystkim na cenionej, choć wciąż mało powszechnie znanej galerii sztuki europejskiej".

- Te prace, czasowe wyłączenie części gmachu głównego traktujemy nie tyle jako ograniczenie, co szansę na godną prezentację, na zwrócenie uwagi naszych gości na najcenniejszą galerię sztuki europejskiej w Polsce. Wciąż mało kto o tym wie, to jest może nawet i nasze zaniedbanie, że nie potrafiliśmy dotąd tego zakomunikować. Pewnie nawet i poznaniacy zapytani o to, gdzie jest najciekawsza, najbogatsza najcenniejsza galeria obrazów sztuki europejskiej, mówiliby raczej o Warszawie lub Krakowie - powiedział Tomasz Łęcki.

Muzeum Narodowe w Poznaniu z pokaźną wystawą

W poznańskim muzeum prezentowane jest malarstwo niderlandzkie z obrazami Quentina Massysa i Joosa van Cleve oraz flamandzkie i holenderskie z dziełami Jana van Goyena i Salomona Ruysdaela. Podziwiać można malarstwo włoskie Sofonisby Anguissoli, Bronzina, Belliniego i Strozziego, niemieckie pierwszej poł. XIX w. z płótnami Arnolda Böcklina, Johanna Overbecka oraz jedyna tej rangi i tej wielkości w muzeach polskich kolekcja malarstwa hiszpańskiego z arcydziełami Zurbarána, Ribery i Velázqueza.

W Poznaniu zobaczyć można jedyny obraz Claude'a Moneta w polskich muzeach, "Plaża w Pourville". Obraz cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników sztuki nie tylko za sprawą autora, ale także z powodu swoich sensacyjnych losów. Dzieło zostało skradzione we wrześniu 2000 roku, wróciło do muzeum w styczniu 2010 roku. Sprawca kradzieży przez blisko dekadę trzymał obraz za szafą.

Poznańskie Muzeum Narodowe planuje promocję w największych miastach w Polsce

Muzeum Narodowe w Poznaniu zapanowało specjalny program oprowadzań oraz spotkań z gośćmi z kraju i zagranicy. Dopinana jest koncepcja działań promocyjnych, które mają objąć największe miasta w kraju, dotrzeć do potencjalnych odbiorców w różnych częściach Polski. Według obecnych planów promocja ma objąć także media społecznościowe i outdoor.

- Będzie nam też zależało na tym, by zbudować pewne poczucie dumy u poznaniaków. Niechże oni też będą nośnikami informacji o nas, niech zapraszają, niech sami prowadzą swoich gości do Muzeum Narodowego, żeby pokazać im najlepsze z dostępnych w Polsce obrazów wspaniałych mistrzów sztuki europejskiej - powiedział Tomasz Łęcki.

Dyrektor MNP podkreślił, że "obecnie czas na podziwianie wybitnych dzieł jest ograniczony terminarzem prowadzonej renowacji gmachu głównego". Po zakończeniu remontu i zmiany aranżacji galerii w nowej części, na wiele miesięcy zamknięta dla odwiedzających zostanie stara część obiektu. W nowym skrzydle kończy się wymiana okien oraz prace w części recepcyjnej.

- Na wchodzących czekać będzie zupełnie inna kasa, zupełnie inna szatnia, inny, bardziej przestronny sklepik. Po raz pierwszy zaprosimy naszych gości do kawiarni. Te wszystkie prace zakończą się w pierwszym kwartale. Wówczas nastąpi zmiana aranżacji galerii sztuki polskiej. Efekty naszych działań goście ocenią w lipcu - powiedział Łęcki.

Remont w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Po zakończeniu prac w nowej części muzeum przeniosą się one do starej części. Tam również obejmą przede wszystkim stolarkę okienną, przeprowadzona zostanie też przebudowa aranżacji galerii.

- W drugim kwartale 2025 roku zaprosimy do galerii po zmianach, zaś prace toczyć będą się już na zewnątrz. Czeka nas renowacja elewacji, dziś bardzo smutno wyglądającej na tle sąsiednich budynków. Będzie ona czyszczona i uzupełniana – wyjaśnił Tomasz Łęcki.

W 2023 roku oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu odwiedziło ok. 400 tys. gości. Najwyższą frekwencję, znacząco przewyższającą 100 tys. gości, muzeum odnotowało w Galerii Malarstwa i Rzeźby oraz w Muzeum Sztuk Użytkowych, odwiedziło je w sumie około 270 tys. osób.

Źródło: Radio ZET/Rafał Pogrzebny (PAP)