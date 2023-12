We wtorek 5 grudnia chwilę przed godziną 11 na ulicy Grobla w Poznaniu doszło do napadu rabunkowego. "Osoba uprawniona do posiadania broni palnej oddała kilka strzałów" - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Obecnie nie wiadomo, czy są osoby poszkodowane. "Wszystkie nasze służby policyjne są postawione na nogi" - dodał Borowiak. Na miejsce przyjechało kilka policyjnych patroli oraz zespół ratownictwa medycznego.

Strzały i obława w centrum Poznania

Działania policjantów skupiają się w rejonie przedszkola numer 2 oraz kościoła Wszystkich Świętych. "Sprawców było co najmniej trzech. Ochroniarz został zaatakowany nożem" - poinformował Borowiak.

Konwojent z raną ręki trafił pod opiekę ratowników. Policjanci zakładają, że napastnicy mogli dysponować samochodem. Trwa policyjna obława.

Źródło: Radio ZET/Policja