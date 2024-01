Nie będzie remontu hali Arena w Poznaniu. Koszty wzrosły o kilkaset milionów

Działacze Prawa i Sprawiedliwości zarzucają prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi, że ten od prawie 10 latu obiecuje przebudowę hali Arena i zapowiada, że decyzję podejmie po kolejnych wyborach. - Minęło 10 lat kadencji Jacka Jaśkowiaka i jesteśmy w punkcie wyjścia - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

Zdaniem polityka opozycji obecnie taniej wyszłoby zburzenie hali z lat 70. i wybudowanie nowej. - Jakkolwiek dobrze ta modernizacja nie zostanie przeprowadzona, będziemy mieli halę, która nie będzie spełniać wymagań stawianych na przykład przez światowe federacje sportów zespołowych w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, bo będzie to hala za mała. Trzymanie się kurczowo tego projektu merytorycznie się nie broni - zaznaczył Wróblewski.

Przetarg na modernizację hali Arena w Poznaniu unieważniony

Nieczynna od czterech lat hala to zdaniem prezydenta Poznania symbol architektoniczny miasta. Niestety koszty remontu wzrosły z planowanych przed laty 100 milionów złotych do nawet 600 milionów. - Dokładaliśmy wszelkich starań, by wynegocjować niższe stawki z podwykonawcami - powiedziała Karolina Niemientowska z Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Projekt modernizacji zakładał, że hala Arena będzie nowoczesnym obiektem, który pomieści nawet 9 tys. osób. W ramach inwestycji miał powstać też parking podziemny. Zdaniem Jacka Jaśkowiaka w tej kadencji decyzji o remoncie nie podejmie, bo brakuje ponad 100 mln złotych, aby spiąć budżet.

