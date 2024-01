Niekończący się remont w centrum Poznania. "Jest w trakcie aktualizacji"

Remonty w centrum Poznania doskwierają mieszkańcom i turystom. Dyrektor ds. komunikacji i koordynacji inwestycji PIM poinformowała, że na remontowanym Starym Rynku do wykonania pozostały mniej istotne prace. Podkreśliła, że termin ich zakończenia w dużej mierze zależy od warunków pogodowych.

Wcześniej spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informowała, że przewidywany termin zakończenia prac w ramach zakresu Programu Centrum, czyli kompleksowej modernizacji ulic w śródmieściu Poznania, obejmującego oprócz ul. 27 Grudnia także Gwarną, Kantaka, południową stronę pl. Wolności oraz ul. Ratajczaka pomiędzy ul. 27 Grudnia a ul. Św. Marcin, to koniec 2023 r. Jednak do końca roku wróciły jedynie tramwaje, które na tej trasie nie jeździły od 2021 roku.

Remont w centrum Poznania wciąż bez nowej daty zakończenia

- Wszystkie prace na ul. 27 Grudnia nie mogły zostać zrealizowane w 2023 r. w związku z decyzją o pozostawieniu leszczyn tureckich wymuszoną postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a co za tym idzie koniecznością zmian założeń projektowych dla całej ulicy. Z tym związana jest również - ze względu na zmianę projektu zieleni na ul. 27 Grudnia - konieczność przeprojektowania dowiązań ul. Kantaka i ul. Gwarnej - powiedziała PAP Maja Chłopocka-Nowak ze spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zapewniła, że generalny wykonawca dokłada starań, by zasadnicze prace na całym tym zakresie Programu Centrum zakończyły się w możliwie szybkim terminie. - Docelowy harmonogram jest w trakcie aktualizacji, której celem jest optymalna realizacja robót i sukcesywne udostępnianie mieszkańcom kolejnych obszarów wraz z postępem prac - powiedziała.

Maja Chłopocka-Nowak wyjaśniła, że pozostawienie na ul. 27 Grudnia leszczyn tureckich skutkować będzie tym, że nie będzie możliwości posadzenia dwóch szpalerów nowych drzew, jak to ma miejsce wzdłuż placu Wolności.

Zmiany w Projekcie Centrum w Poznaniu

- Wśród zmian wobec pierwotnego projektu jest lokalizacja drogi rowerowej - konieczne jest przesunięcie jej na północ, tj. w kierunku śladu dawnego torowiska tramwajowego. Pierwotnie projektanci zaplanowali obszar z dwoma szpalerami nowych drzew i słupami trakcyjno-oświetleniowymi, które miały być umiejscowione w tej przestrzeni w uporządkowany sposób - powiedziała.

Chłopacka-Nowak zaznaczyła, że dzięki temu odległości między drzewami i słupami byłyby na tyle duże, że pomiędzy mógłby manewrować wóz strażacki. Po przesunięciu drogi rowerowej pas zieleni będzie zbyt wąski, by można pomieścić tam drzewa i słupy przy jednoczesnym zachowaniu przejazdu dla straży. To oznacza rezygnację z jednego szpaleru między nowym torowiskiem a drogą rowerową.

Dyrektor ds. komunikacji i koordynacji inwestycji PIM dodała, że przewidziana w pierwotnych założeniach rezygnacja z leszczyn umożliwiłaby lepsze zaplanowanie infrastruktury, efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych oraz zapewnienie zieleni właściwych warunków do wzrostu i rozwoju. W porównaniu ze stanem sprzed przebudowy obszar wokół pozostawionych leszczyn zostanie odbrukowany i uzupełniony o zieleń niską.

Prace na Starym Rynku chylą się ku końcowi

Dobiegają końca prace na Starym Rynku. Remont rozpoczął się w 2021 i miał zakończyć się wraz z ubiegłym rokiem. Przed świętami Bożego Narodzenia udostępniona została największa i najważniejsza przestrzeń dla mieszkańców i turystów.

- Większość zasadniczych robót budowlanych w ramach tej inwestycji została zakończona w 2023 roku. Wyjątkiem jest część śródrynkowa oraz fragmenty ulic, którymi prowadzony był dojazd do budowy. Do wykonania pozostały mniej istotne prace, na które wpłynęły znaleziska archeologiczne na ul. Jana Baptysty Quadro i ul. Kurzanoga - powiedziała Maja Chłopocka-Nowak.

Powstaje tam m.in. także jeszcze jedna, a więc czwarta wyspa zieleni na Starym Rynku, w którą wkomponowane zostanie rosnące tam drzewo. Jak dodała wykonawca będzie stopniowo, wraz z postępem robót, oddawał do użytku i te przestrzenie.

- Podobnie z fragmentami ulic przylegających do płyty Starego Rynku - tak jak do tej pory, będzie je udostępniał, gdy tylko będzie to możliwe. Należy także pamiętać o procedurze odbiorowej i ewentualnych poprawkach, które muszą mieć jeszcze miejsce przy tak dużej i ważnej inwestycji – powiedziała przedstawicielka PIM.

Źródło: Radio ZET/PAP