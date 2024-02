Powstanie wielkopolskie zniknie z lekcji historii w szkołach? Jest komenatrz CKE

Trwają prekonsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej, które prowadzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie" - zaznaczyli urzędnicy.

Zmiany obejmują szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe. Jedna z proponowanych przez ekspertów poprawek dotyczy powstania wielkopolskiego. Z treści nauczania miałby zniknąć m.in. punkt dotyczący genezy powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz jego znaczenie dla odrodzenia się państwa polskiego i obrony jego niepodległości. Propozycje zmian nie obejmują punktu dot. procesu kształtowania się polskiej granicy z Niemcami, z uwzględnieniem powstania wielkopolskiego.

Propozycje zmian podstawy programowej. Wykreślono powstanie wielkopolskie

Informacja o możliwości wykreślenia wiedzy o powstaniu wielkopolskim z zakresu nauczania spowodowała duże poruszenie wśród mieszkańców Wielkopolski. Do sprawy odniósł się marszałek województwa Marek Woźniak, który zapowiedział przez swoją rzeczniczkę prasową cytowaną przez PAP, że wystosuje pismo do minister edukacji Barbary Nowackiej. W treści poprosi o to, by powstanie wielkopolskie miało w podręcznikach od historii swoje godne miejsce.

- Nie po to zabiegaliśmy o nowe święto państwowe, nie po to za niemałe publiczne pieniądze budujemy nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego, abyśmy teraz ze spokojem przyjęli wiadomość o próbie zmarginalizowania jednego z nielicznych w naszej historii zwycięskich insurekcji narodowych. Za dwa dni świętujemy 105. rocznicę zawarcia rozejmu w Trewirze kończącego formalnie zwycięskie powstanie, sankcjonującego zdobycze terytorialne powstańców - powiedział w rozmowie z PAP Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

CKE informuje, że powstanie wielkopolskie nie zostało wykreślone

Centralna Komisja Egzaminacyjna odniosła się do propozycji zmian w podstawie programowej. "Uprzejmie informujemy, że powstanie wielkopolskie nie zostało wykreślone z wymagań podstawowych programu dla liceum i techników" - zaznaczono w komunikacie.

W komunikacie dodano, że "wszystkie obecne zapisy to propozycje". Zespół ekspertów MEN rozważy wszystkie uwagi zgłaszane w prekonsultacjach.

