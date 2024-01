Od 2024 roku nowy zakaz w Poznaniu. Za jego złamanie grozi wysoka kara

Chodzi o uchwałę antysmogową, która obejmuje mieszkańców, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz właścicieli budynków i samorządy lokalne w Poznaniu. Skierowana jest do wszystkich użytkowników źródeł na paliwa stałe. 31 grudnia 2023 roku minął jeden z pierwszych terminów przewidzianych w uchwale. Do końca 2023 roku należało wymienić tzw. kopciuchy, czyli stare pozaklasowe piece centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Poznań bez "kopciuchów". Od 1 stycznia nowy zakaz

O przesunięcie terminu wnioskowało ponad 30 samorządów. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski poinformowało, że nawet 40 procentom mieszkańców nie udało się wymienić "kopciucha". Z kolei w poznańskich mieszkaniach komunalnych pozostaje 250 zakazanych pieców bezklasowych.

Za złamanie zakazu grozi kara 500 zł lub grzywna w wysokości 5 tys. zł, którą może nałożyć sąd. Funkcjonariusze mają być jednak wyrozumiali. - Nie nastawiamy się na karanie ludzi. Jeżeli z przyczyn niezależnych właściciel nie był w stanie wymienić źródła ogrzewania, jeżeli wykaże strażnikowi, że podjął czynności zmierzające do wymiany, a sam kocioł będzie jedynym źródłem ogrzewania, to strażnik będzie miał oczywiście podstawę do tego, ażeby odstąpić od karania i zastosować pouczenie - przekazał rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania, Przemysław Piwecki, cytowany przez Radio Poznań.

Kolejne zakazy zaczną obowiązywać za dwa i cztery lata. Do końca 2025 roku trzeba będzie wymienić tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń - piece kaflowe, piece typu koza oraz kominki. Z kolei do końca 2027 roku - kotły i piece na węgiel lub drewno spełniające podstawowe wymagania emisyjne - klasy 3 lub 4.

Dane na temat smogu i jakości powietrza w Poznaniu oraz stężenie PM2.5 i PM10 możemy sprawdzić w internecie. Aktualną jakość powietrza w Poznaniu można śledzić także w serwisie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Dostępna jest tam mapa ze stacjami pomiarowymi oraz wyniki.

Źródło: Radio ZET/Radio Poznań/poznan.pl