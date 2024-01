W czwartek 4 stycznia około godziny 13:30 w Zielątkowie pod Poznaniem dwóch podejrzanych mężczyzn zaczepiło chłopca, który wracał ze szkoły do domu. Podjechał do niego biały samochód, w którym siedziało dwóch dorosłych. Mężczyźni wołali dziecko do auta. "Uważajcie na swoje pociechy" - ostrzegają strażacy z OSP Zielątkowo, którzy opisali całą sytuację.

Internauci zauważyli, że do podobnej sytuacji doszło tego samego dnia w miejscowości Marszewiec. "Dziś moja 15-letnia córka była zaczepiona przez obcego faceta, który proponował jej podwiezienie do szkoły... Córka odmówiła" - napisał na profilu sołectwa Rożnowo jeden z internautów. Mężczyzna proponował jeszcze 15-latce wodę do picia. "Był bardzo nachalny" - dodał.

Podejrzani mężczyźni zaczepiają dzieci pod Poznaniem

Sprawa z Zielątkowa została zgłoszona na policję. - Otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie. Jesteśmy po to, aby tę sprawę wyjaśnić. Musimy to wszystko sprawdzić, ponieważ nigdy nie wiemy, jaka jest intencja osób, które w tych zdarzeniach występują - powiedziała w rozmowie z portalem RadioZET.pl podkom. Marta Mróz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

- Apelujemy, że w każdym przypadku, jeżeli rodzice otrzymają taką informację albo sygnał od swoich dzieci, żeby nigdy nie bagatelizować takich spraw, tylko zawsze nas informować - zaznaczyła podkom. Marta Mróz. Policjantka dodała także, że niezwykle ważna jest rozmowa z dziećmi, jak mają postępować w przypadku, kiedy zostaną zaczepione przez obce im osoby.

Źródło: Radio ZET/Facebook/Policja