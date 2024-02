Pierwsze takie operacje w Wielkopolsce. Lekarze wykorzystali specjalne okulary

Operacje, jakie przeprowadzili lekarze w Poznaniu, polegały na wykonaniu endoskopowego zespolenia workowo-nosowego u pacjentów, u których niedrożność przewodu nosowo-łzowego była wynikiem masywnego urazu twarzoczaszki.

"To zabieg, który - najprościej mówiąc - polega na wytworzeniu połączenia między woreczkiem łzowym a jamą nosa. U zdrowych ludzi łzy zbierane są do worka spojówkowego. To niewielka »kieszonka« między gałką oczną a dolną powieką - właśnie tam najczęściej aplikuje się krople do oczu. Stamtąd łzy kanalikami trafiają do tzw. worka łzowego - niewielkiej struktury położonej w pobliżu kącika oka, a stamtąd przewodem nosowo-łzowym płyną prosto do nosa. To dlatego, gdy ludzie płaczą, mają zwykle równocześnie katar" - podkreślono w komunikacie poznańskiego urzędu miasta.

"Czasami zdarza się jednak, że ta droga się zatyka - wtedy mówi się o niedrożności przewodu nosowo-łzowego. Najczęściej ma to miejsce po dużych urazach części twarzowej czaszki. Łzy nie mogą wówczas spłynąć do nosa, pozostają więc w worku łzowym, stwarzając doskonałe warunki do rozmnażania się bakterii. Powstaje ropa, która musi znaleźć gdzieś ujście, więc ostatecznie przedostaje się z powrotem do oka. Chorzy cierpią więc na uporczywe łzawienie i ropienie oczu. Zdarza się też, że ropień perforuje na zewnątrz - w takich sytuacjach pomaga antybiotykoterapia, ale tylko na krótko - ropień bowiem po jakimś czasie powraca" – dodano.

Skomplikowane operacje w Poznaniu. Wykorzystano technologię 3D

Z takimi problemami - jak podkreślono w komunikacie - trafili do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu dwaj pacjenci - mężczyźni w średnim wieku. Obaj byli po masywnych urazach twarzoczaszki. Wcześniej przeszli operacje na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej, ale borykali się z pourazową niedrożnością przewodu nosowo-łzowego.

Jak tłumaczyła rzeczniczka prasowa szpitala Zuzanna Pankros, lekarze oddziału okulistycznego przeprowadzili te dwie trudne operacje niedrożności dróg łzowych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. - Dzięki zastosowaniu trójwymiarowego obrazowania w rozszerzonej rzeczywistości chirurg miał znacznie lepszą możliwość lokalizacji worka łzowego podczas operacji niż w przypadku standardowego obrazowania dwuwymiarowego - zdjęcia tomografii komputerowej - podkreśliła.

Dodała, że w tych przypadkach operator miał na sobie specjalne okulary holograficzne, w których na tle sali operacyjnej widział również rekonstrukcje 3D twarzoczaszki operowanego pacjenta. - Obserwując obraz z endoskopu nosowego, mógł jednocześnie porównać stosunki anatomiczne z rekonstrukcją »zawieszoną w przestrzeni« obok monitora endoskopu. Jednocześnie, w razie konieczności, mógł dowolnie manipulować rekonstrukcją w zależności od potrzeby - obracać, przestawiać w przestrzeni, wykonywać przekroje w potrzebnej płaszczyźnie. Pozostali członkowie zespołu operacyjnego mogli obserwować na dużym ekranie 4K - jednak w dwóch wymiarach - obraz z okularów holograficznych chirurga" - dodała.

Operacje oczu w Poznaniu. Najczęściej leczono rozdrobnienie soczewki i aspiracje zaćmy

Podczas operacji przeprowadzono też zdalne konsultacje online m.in. z Konsultantem Krajowym ds. Okulistyki - prof. Markiem Rękasem z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. "Oba zabiegi zakończyły się sukcesem, a pacjenci w okresie pooperacyjnym czuli się dobrze" - zaznaczyła Pankros. Podkreśliła również, że wcześniej, w Polsce, przeprowadzono tylko trzy podobne zabiegi - w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, z którym Oddział Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia prowadzi współpracę naukową od kilku ostatnich lat.

W ubiegłym roku na Oddziale Okulistyki szpitala im. J. Strusia hospitalizowanych było 3930 pacjentów. Wśród operacji i zabiegów najczęściej wykonywanych przez zespół lekarzy okulistów były: rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy (2307), wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy – jednoetapowe (2252), mechaniczna witrektomia, wszczepienie soczewki torycznej, a także plastyka powieki oka. W poradni okulistycznej w 2023 roku udzielono 3550 porad.

