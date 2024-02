Plaga fałszywych zgłoszeń na numer alarmowy 112. Urząd podał dane

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu przyjmuje codziennie setki zgłoszeń od mieszkańców Wielkopolski, którzy dzwonią w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub mienia. Niestety nie wszystkie telefony, które odbierają operatorzy numeru alarmowego, dotyczą niebezpiecznych sytuacji. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał, że 70 proc. zgłoszeń jest fałszywych.

Bezpodstawne wezwanie służb jest przestępstwem i grozi pozbawieniem wolności do dwóch lat. Niestety sytuacja od dawna nie ulega znaczącej poprawie i ludzie dzwonią na numery alarmowe po to, aby np. zamówić pizzę czy wezwać taksówkę. Taki bezpodstawny telefon blokuje linię, a to może doprowadzić do tragedii. Służby postanowiły skupić swoje działania na edukacji dzieci i młodzieży, aby w przyszłości takich przypadków było mniej.

Zimowe warsztaty z numerem 112 w Poznaniu. Dzieci poznały tajniki działania służb ratowniczych

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zorganizowano wydarzenie pod nazwą "Zimowe warsztaty z numerem 112", w których udział wzięły dzieci i młodzież z poznańskich szkół. "Warsztaty były okazją dla dzieci i młodzieży do budowania świadomości odnośnie bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do nich samych, jak i również w zakresie odpowiedzialnego reagowania i udzielania pomocy" - napisała Nina Swarcewicz, zastępczyni rzecznika prasowego Wojewody Wielkopolskiej.

Dzieci i młodzież zapoznały się z pracą operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu oraz z działalnością służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Omówione zostały zasady przyjmowania zgłoszeń alarmowych. W trakcie wydarzenia odbyło się też szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Prócz tematów związanych z numerem alarmowym, na dzieci czekały także inne atrakcje.

Strażacy oraz policjanci zaprezentowali swój sprzęt i pojazdy. Dodatkowo zorganizowane zostały stoiska edukacyjne z mobilnymi symulatorami zagrożeń. Młodzież mogła sprawdzić swój czas reakcji na maszynie do badania refleksu.

Źródło: Radio ZET/WUW