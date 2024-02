Płatny staż dla studentów w Poznaniu. Ostatnie dni na wysyłanie zgłoszeń

Trwa nabór na kolejną edycję Programu Staży Studenckich w Poznaniu. Program skierowany jest do studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Kandydatki i kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału.

Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie poznan.pl, w zakładce staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski są przyjmowane do 18 lutego. W formularzu można aplikować do maksymalnie 5 miejsc.

Płatne staże dla studentów w Poznaniu

Obecnie Program Staży Studenckich ma formułę czteromiesięcznej pełnopłatnej edycji. Na osoby, które się zakwalifikują, czeka wynagrodzenie w wysokości 6 672 zł brutto (za cały okres stażu). Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami (odrębnie do każdego wydziału, biura i jednostki) zaplanowano na luty i marzec. Zostaną one przeprowadzone zdalnie.

"Program umożliwia zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia, przydatnych na rynku pracy oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej na studiach. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy potwierdza fakt, że na przestrzeni tych kilkunastu lat działania programu około 1000 osób po jego ukończeniu zostało zatrudnionych w urzędzie" - napisali urzędnicy.

Źródło: Radio ZET/UM Poznań