Poczta Polska będzie sprawdzać bagaże na lotnisku

Poczta Polska to nie tylko awizo, paczki, listy i długie kolejki. Firma ta działa również w sektorze ochrony – jej pracownicy obsługują logistykę gotówki na terenie całej Polski.Centrum Poczta Polska Ochrona zatrudnia ponad 3,1 tys. pracowników, ma łącznie 36 centrów obsługi gotówki, a także dysponuje flotą ponad 400 specjalistycznych pojazdów.

Teraz z pracownikami Poczty Polskiej będziemy mogli spotkać się na poznańskim lotnisku. Jak czytamy w Dzienniku Zachodnim, Poczta Polska wygrała przetarg dotyczący kontroli bezpieczeństwa. Umowa obowiązuje do 15 marca 2021 roku. Wartość kontraktu to ponad 33,7 mln PLN. Do 2012 roku kontrolami a lotniskach zajmowała się Straż Graniczna, jednak zmieniło się prawo lotnicze: lotniska mogą być obsługiwane przez firmy zewnętrzne. Przez ostatnie 11 lat pasażerów na bramkach (i ich bagaże w sortowni) sprawdzali pracownicy firmy Gwarant.

Poczta Polska skontroluje pasażerów

Na poznańskim lotnisku będzie pracowało około 100 osób z Poczty Polskiej. Jak zapewnia rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski, cytowany w komunikacie prasowym, o wyborze zadecydowały kwalifikacje pracowników i standardy zatrudnienia.

– Osoby skierowane do obsługi lotniska posiadają dodatkowo uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa nadawane decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdanym egzaminie poprzedzonym dwutygodniowym szkoleniem. Dodatkowo każdy z nich przechodzi szkolenie z rozpoznawania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, których transport jest zabroniony – poinformował.

Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego co roku obsługuje kilka milionów pasażerów.

– Żeby zapewnić im bezpieczeństwo, nie można dopuścić do transportu lotniczego osób, przedmiotów, urządzeń i materiałów zagrażających mieniu i życiu lub umożliwiających popełnienie aktu terroru. Za realizację tego procesu będą odpowiadać właśnie pracownicy CPPO, którzy skontrolują pasażerów, bagaże oraz ładunki cargo – podkreślił rzecznik.