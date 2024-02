Poczta Polska puka do drzwi poznaniaków. Chodzi o opłatę

Rozpoczął się proces doręczania listów z wymiarem podatku od nieruchomości na obecny rok w Poznaniu. Do skrzynek mieszkańców stolicy Wielkopolski trafi blisko 165 tys. decyzji. Doręczeniem dokumentów zajmują się pracownicy Poczty Polskiej, którzy mają czas do 23 lutego. To drugi rok, w którym Poczta Polska zajmuje się doręczeniem decyzji z wymiarem podatku od nieruchomości w Poznaniu.

- Poczta Polska wykonuje dla miasta usługę hybrydową, polegającą na drukowaniu, kopertowaniu i doręczaniu decyzji. Dzięki temu koszty, jakie ponosi urząd miasta, są niższe - wyjaśnia Zbigniew Talarczyk, zastępca dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu UMP. Dodatkową korzyścią jest też wykorzystanie Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru (EPO) zamiast papierowych.

Kto otrzyma decyzje z wymiarem podatku od nieruchomości w Poznaniu?

Urzędnicy informują, że decyzje z wymiarem podatku od nieruchomości otrzymają osoby, które są:

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych

użytkownikami wieczystymi gruntów

posiadaczami nieruchomości/obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub miasta np. dzierżawcy gruntów na podstawie umowy z WGN, bezumownie korzystający z gruntów miejskich itp.

"W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicielem nieruchomości pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa, to ona wpłaca podatek od nieruchomości, pobierając go później w czynszu od mieszkańców" - zaznaczają urzędnicy.

Rozliczenie podatku od nieruchomości bez wychodzenia z domu

W 2024 roku około 10 tys. mieszkańców Poznania otrzyma decyzje w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie może w przyszłości zastąpić klasyczną formę doręczeń. - Od 1 października 2024 zapowiadane jest objęcie samorządów obowiązkiem stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wówczas każdemu odbiorcy, który założy adres swojej skrzynki w Bazie Adresów Elektronicznych, będziemy dostarczać korespondencję elektronicznie. Będzie to rozwiązanie najprostsze i najbardziej ekonomiczne zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy korespondencji - dodaje Zbigniew Talarczyk.

W Poznaniu podatek od nieruchomości można łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu zgłosić i rozliczyć poprzez stronę internetową Przyjazne Deklaracje. System przeprowadza klienta krok po kroku przez cały proces i automatycznie dobiera stawki.

Przyjazne Deklaracje to internetowe narzędzie ułatwiające obowiązek wypełniania i składania deklaracji podatkowych i opłat lokalnych. Poznaniacy mogą z niego korzystać od 2021 roku. Strona pozwala w najprostszy i najszybszy możliwy sposób wypełnić niezbędne dokumenty i dostarczyć je na czas do urzędu.

Źródło: Radio ZET/UM Poznań