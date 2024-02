Podejrzane przesyłki trafiły do szpitala w Poznaniu. "Traktujemy to bardzo poważnie"

Anonimowe przesyłki z rozkładającymi się rybami i maską Vendetty trafiły we wtorek do szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu. Paczki były zaadresowane do dwóch lekarzy onkologów - ustaliła "Gazeta Wyborcza". Dyrektor szpitala Paweł Daszkiewicz powiedział w rozmowie z "GW", że placówka traktuje to ostrzeżenie bardzo poważnie. Sprawę wyjaśnia poznańska policja.