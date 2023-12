Zoltan przypuścił atak. Połamane drzewa i zerwane dachy. Są pomarańczowe alerty

Niebezpieczna pogoda w Wielkopolsce. Cyklon Zoltan przyniósł do regionu bardzo silne porywy wiatru, które lokalnie mogą osiągać prędkość do 90 km/h. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek (21.12) ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu" - czytamy w komunikacie.

W porannej aktualizacji synoptycy zaznaczyli, że "porywy wiatru przed południem mogą osiągać na zachodzie do około 85 km/h, w pasie od Warmii po Górny Śląsk i Opolszczyznę do około 75 km/h". Ostrzeżenia drugiego stopnia dla Poznania i całego województwa wielkopolskiego będą ważne do godziny 20.

Wichura w Wielkopolsce. Strażacy mają pełne ręce pracy

Wielkopolscy strażacy od czwartku do godziny 9:30 w piątek odnotowali ponad 220 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. Większość interwencji dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego. Nik nie został poszkodowany.

W miejscowości Brody w powiecie nowotomyskim wiatr zerwał około 20 metrów kwadratowych dachu z bloku. Wichura uszkodziła też dachy w 5 innych budynkach na terenie województwa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a nowe zgłoszenia wpływają do strażaków z każdą minutą.

