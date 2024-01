Policja z Poznania ostrzega mieszkańców przed podstępnym oszustwem. "Od razu się rozłącz"

Dyżurni z KWP w Poznaniu we wtorek i środę odebrali kilka telefonów od mieszkańców różnych części kraju. Obywatele poinformowali, że z numeru, pod który dzwonią, czyli numeru dyżurnego policji, mieli nieodebrane połączenie lub też połączenie od osoby, która oferowała kredyt na zakup kryptowalut.

Oszuści chcą wyłudzić pieniądze i podszywają się pod numer telefonu - 47 77 131 11. Wielkopolscy policjanci poinformowali o tym w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie.

Policja ostrzega przed oszustami

"Żadna z osób, które skontaktowały się ze stanowiskiem kierowania KWP w Poznaniu, nie dała się oszukać, jednak nie wykluczamy, że przestępcy w najbliższym czasie będą wykorzystywać policyjny numer telefonu, aby nakłonić swoich rozmówców do przekazania loginów i haseł do bankowości elektronicznej" - zaznaczono w komunikacie.

Podszywanie się pod cudze numery telefonu i wykorzystywanie ich do dokonywania oszustw jest określane mianem spoofingu. Wielkopolscy policjanci zaapelowali o ostrożność przy tego typu połączeniach telefonicznych. Zapewnili również, że sprawą podszywania się pod numer poznańskiej komendy zajęli się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Co to jest spoofing?

Spoofing telefoniczny to coraz popularniejsze oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar. Technicznie taką możliwość dają nowe rozwiązania technologiczne, gdzie aparat telefoniczny nie jest podłączony do sieci telefonicznej tylko do komputerowej. Dzięki temu dzwoniący może ręcznie wprowadzić numer i jego opis, który wyświetli się adresatowi jako połączenie przychodzące.

Aby nie dać się oszukać, musimy uważnie słuchać dzwoniącego i panować nad emocjami. Jeśli nasz rozmówca poinformuje, że pieniądze na naszym koncie są zagrożone lub z innego powodu należy przelać je na inne konto - od razu powinniśmy się rozłączyć. Dla pewności możemy samodzielnie zadzwonić do banku, by ostatecznie zweryfikować przekazane informacje.

