Policja z Poznania poszukuje tych osób. Poznajesz ich?

Poznańscy policjanci poszukują kilkudziesięciu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach na terenie Poznania oraz powiatu poznańskiego. Wizerunki osób, które popełniły przestępstwo, zostały opublikowane w internecie. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy rozpoznają prezentowane wizerunki do kontaktu z komisariatami policji.