Pomarańczowe ostrzeżenia. Zacznie się już w nocy. Wydano alert RCB

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa wielkopolskiego oraz Poznania. Sytuacja w regionie zacznie pogarszać się już w środę (24.01) w nocy, wówczas wiatr zacznie przybierać na sile.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu" - czytamy w komunikacie. Synoptycy nie wykluczają także lokalnych burz oraz porywów wiatru do 100 km/h.

Alert RCB dla Wielkopolski. IMGW wydał ostrzeżenie 2. stopnia przed silnym wiatrem

Mieszkańcy Wielkopolski otrzymali alert RCB. "Uwaga! Jutro i pojutrze (24/25.01) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - napisano w treści ostrzeżenia.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla całego województwa wielkopolskiego będzie obowiązywało od godziny 3 w środę (24.01) do godziny 3 w czwartek (25.01). Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych zostało określone na 90 proc.

Źródło: Radio ZET/IMGW