Dokonał skoku życia i planował ucieczkę za granicę. Dopadli go "łowcy głów"

46-letni mieszkaniec Poznania, który był poszukiwany do odbycia zaległej kary więzienia, postanowił zrobić swój ostatni skok przed ucieczką za granicę. 30 listopada mężczyzna włamał się do domu pod Poznaniem i ukradł znaczną ilość gotówki, dwa zegarki, laptopa i telefon. Po kradzieży 46-latek uciekł do województwa lubuskiego.

"Sprawą odnalezienia podejrzanego o to przestępstwo zajęli się policyjni łowcy głów" - przekazał w komunikacie nadkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu. Mundurowi szybko ustalili dokładne miejsce pobytu 46-latka.

"Łowcy głów" z Poznania zatrzymali złodzieja

Policjanci sprawdzili wszystkie szczegóły i potwierdzili, że złodziej ukrywał się w jednym z hoteli na terenie województwa lubuskiego. We wtorek 5 grudnia mundurowi zatrzymali 46-latka. "Podczas przeszukania pomieszczeń odzyskali większość pieniędzy i skradzione przedmioty. Zatrzymany szykował się do wyjazdu do Niemiec" - dodał Święcichowski.

Mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał zaległą karę więzienia za inne przestępstwo. Dodatkowo za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/Policja