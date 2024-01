Groźny wirus atakuje dzieci. Leków na tę infekcję nie ma

Groźny wirus RSV rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie. W Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu na oddziale zakaźnym znajduje się około 25 pacjentów zakażonych wirusem RSV. Najmłodsi to niemowlaki, które mają od jednego do trzech miesięcy. Sytuacja jest poważna, ponieważ leków na RSV nie ma i lekarzom pozostaje leczenie objawowe.

Do szpitali trafiają głównie najmłodsi. - Te dzieci przede wszystkim mają dużą duszność, z trudem oddychają. Widzimy, że u nich jest niedotlenienie. Cały organizm cierpi, ponieważ każda komórka dostaje za mało tlenu do życia - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim prof. Jacek Wysocki z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu.

W grudniu 2023 roku w całym województwie wielkopolskim odnotowano 905 przypadków zakażeń wirusem RSV - przekazała portalowi RadioZET.pl Wiesława Kostuj, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Z ponad 900 przypadków, aż 336 dotyczyło dzieci do drugiego roku życia.

Wirus RSV najgroźniejszy dla dzieci

Wirus RSV stanowi największe zagrożenie dla najmłodszych dzieci. - To często jest taki łańcuszek. Na przykład pięciolatek, który ma tylko katar czy trochę gorączki zaraża swojego kolegę w grupie, który choruje podobnie, ale w domu ma rocznego brata lub siostrę. Ten brat lub siostra są ostatnim ogniwem i oni już chorują ciężko z uwagi na wiek - opisał prof. Jacek Wysocki.

Do zakażenia wirusem RSV dochodzi drogą kropelkową przez kaszel, kichanie, całowanie, a także kontakt z wydzielinami (w tym również zużytymi chusteczkami). Dlatego lekarze apelują, aby dzieci z objawami infekcji pozostawały w domach.

RSV jak rozpoznać zakażenie?

Zakażenie wirusem RSV może powodować objawy podobne do grypy czy Covid-19. Najczęściej jest to gorączka, katar, uczucie ogólnego rozbicia oraz suchy kaszel. Najszybszym sposobem na sprawdzenie, czy doszło do zakażenia RSV, jest wykonanie szybkiego testu antygenowego, który jest sprzedawany w aptekach i kosztuje kilkanaście złotych.

Źródło: Radio ZET