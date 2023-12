Jej zaginięciem i zabójstwem żyła cała Polska. Jest decyzja sądu ws. Ewy Tylman

We wtorek 19 grudnia sprawę zabójstwa Ewy Tylman i uniewinnienia podejrzanego o dokonanie zbrodni Adama Z. rozpoznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Po naradzie sąd wydał orzeczenie, którym uchylił wyrok sądu okręgowego i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Oznacza to, że proces będzie się toczył przed sądem okręgowym w Poznaniu po raz trzeci.

Zabójstwo Ewy Tylman w Poznaniu. Sprawa znów trafiła do sądu

Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Służby prowadziły zakrojone poszukiwania, jednak przez tygodnie nie przynosiły one żadnych rezultatów. Ciało kobiety zostało wyłowione z Warty dopiero kilka miesięcy po zaginięciu. Ze względu na znaczny rozkład zwłok biegli nie byli w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci.

Według prokuratury 23 listopada 2015 roku Adam Z. zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Zarzucane mu przez prokuraturę zabójstwo z zamiarem ewentualnym jest zagrożone karą do 25 lat więzienia lub dożywociem.

Proces Adama Z. ws. zabójstwa Ewy Tylman

Proces rozpoczął się w sądzie okręgowym w Poznaniu w styczniu 2017 roku. Ponad dwa lata później sąd uznał, że Adam Z. nie zabił Ewy Tylman i uniewinnił go od zarzutów zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Na początku 2020 roku sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Ponowny proces Adama Z. ruszył w marcu 2021 roku. Prokuratura w mowie końcowej wnosiła o uznanie Adama Z. winnym zarzucanego mu czynu i wymierzenie mu kary 15 lat pozbawienia wolności, a także m.in. zapłaty nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obrona z kolei wniosła o uniewinnienie oskarżonego. Pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego chcieli uznania winy oskarżonego.

W maju 2022 roku sąd okręgowy w Poznaniu drugi raz uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman. Od tego nieprawomocnego wyroku apelację skierowała prokuratura, która zaskarżyła wyrok w całości i wniosła o uchylenie orzeczenia i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Źródło: Radio ZET/PAP