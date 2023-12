Lawinowo rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Lekarze biją na alarm. "Nie ma leków"

We wtorek 19 grudnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało statystyki dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce. Tylko w ciągu jednej doby wykonano 8676 testów, z czego blisko połowa okazała się pozytywna. W całym kraju odnotowano łącznie 4160 przypadków zakażeń. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarło 16 osób, a kolejne 19 miało choroby współistniejące.

Trudna sytuacja związana z wirusem występuje także w województwie wielkopolskim. Minionej doby odnotowano 322 przypadki zakażenia. Warto zaznaczyć, że obecnie nie ma obowiązku wykonywania testów, przez co rzeczywista liczba przypadków może być znacznie większa. Rosnąca liczba zakażeń jest widoczna szczególnie w szpitalach.

- Zdecydowanie widzimy nawrót infekcji, w szpitalu mamy dużo pacjentów covidowych. W dużej mierze są to osoby ze współchorobowością, ale to nie tylko osoby starsze, bo hospitalizujemy też młodszych pacjentów. Wczoraj do naszego szpitala trafiła 40-letnia kobieta - powiedziała w rozmowie z dziennikarką "Głosu Wielkopolskiego" prof. Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Koronawirus kontratakuje, a leków brak

Brakuje leków, które są wykorzystywane do leczenia pacjentów chorych na COVID-19. - Nie ma leków przeciwwirusowych, jak Remdesivir czy Paxlovid, przez co leczymy tych pacjentów jedynie objawowo. Czekamy na dostawę, ale na ten moment nie mamy czym leczyć - opisała prof. Iwona Mozer-Lisewska.

Najlepszą ochroną przed zakażeniem są szczepienia. W Poznaniu można zapisać się na szczepienie najnowszym preparatem Nuvaxovid firmy Novavax. Nowe szczepionki zostały przygotowane w taki sposób, aby jak najlepiej chronić przed nowym wariantem koronawirusa, jakim jest XBB.1.5, czyli "kraken".

Źródło: Radio ZET/Głos Wielkopolski