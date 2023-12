Najstarsze Multikino w Polsce idzie pod młotek. Teren kina kupił deweloper

Wrocławski deweloper Develia kupił działkę o powierzchni 1,5 hektara zlokalizowaną w centrum Poznania przy ulicy Królowej Jadwigi i Maratońskiej. Podpisana umowa kupna przenosi także na dewelopera prawo do budynków oraz parkingu na działce - informuje portal projektinwestor.pl.

Grunt wraz z budynkiem Multikina 51 oraz parkingiem samochodowym został sprzedany za ponad 57 milionów złotych brutto. Portal projektinwestor.pl ustalił, że budynek Multikina zostanie rozebrany, a w jego miejscu pojawią się mieszkania i lokale usługowe.

Multikino 51 w Poznaniu sprzedane

Najstarszy budynek Multikina w Polsce został otwarty 25 lat temu. Pierwszy multipleks w Poznaniu posiada 8 sal, które mogą pomieścić łącznie ponad 2,3 tys. osób. W połowie 2023 roku sieć kin poinformowała w oświadczeniu, że nie będzie kontynuowała dzierżawy działki, na której znajduje się Multikino 51. "Obiekt będzie otwarty dla widzów jeszcze co najmniej do pierwszego kwartału 2025 roku" - napisali przedstawiciele firmy w oświadczeniu przesłanym do "Rzeczpospolitej".