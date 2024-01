"Nie daję Owsiakowi" na drzwiach księgarni. Bywała tu Pawłowicz, przyjedzie Korwin

Właściciel księgarni w Poznaniu postanowił dobitnie przekazać swoim klientom, że nie popiera działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na drzwiach lokalu pojawiło się odwrócone czerwone serce z napisem "nie daję Owsiakowi". Obok znajdowała się przyklejona kartka z fragmentem nagłówka dotyczącym jednej z charytatywnych aukcji, w której można było wylicytować obraz "Matki Bożej Kermitowskiej". Aukcja szybko zniknęła z internetu.

Księgarnia w Poznaniu przykleiła odwrócone serduszko WOŚP

Całą sytuacją postanowiła podzielić się w internecie jedna z mieszkanek Poznania. Kobieta wrzuciła zdjęcie w niedzielę i skomentowała je: "Smutne to... Rozumiem, że każdy ma prawo do swoich przekonań, ale po co tak nimi epatować właśnie dziś?". Pod wpisem pojawiła się fala komentarzy internautów. Część z nich była oburzona postawą właściciela księgarni.

"No cóż, chyba chodzę do innego kościoła, bo Jezus uczył miłowania i tolerancji dla bliźnich... Pomagania innym... Nie daję Owsiakowi, tylko nam Polakom. Nie wiedziałam, że z katolickiej księgarni taki hejt nienawiści... Poszukam innej, bliżej Boga" - skomentowała jedna z internautek. "Żaden z nich nie odmówi skorzystania ze sprzętu kiedy przyjdzie potrzeba ratować życie. Na każdym kroku ta dwulicowość "»katolicka«" - dodał internauta.

Księgarnia "Sursum Corda" jest znana ze spotkań z politykami Prawa i Sprawiedliwości. W 2016 roku lokal ten odwiedziła m.in. Krystyna Pawłowicz, była posłanka PiS. W lutym br. w tym miejscu ma odbyć się spotkanie z Januszem Korwin-Mikkem.

32. Finał WOŚP. Rekordowa suma na kontach fundacji

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W tym roku na kontach fundacji udało się zebrać rekordową sumę ponad 175 milionów złotych. Nie jest to jednak ostateczny wynik, ponieważ dokładną sumę zebranych pieniędzy poznamy podczas specjalnego podsumowania za kilka tygodni.

