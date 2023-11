Obława w Poznaniu rozpoczęła się we wtorek po godzinie 17. Zatrzymany za kradzież mężczyzna zbiegł sprzed komisariatu na poznańskim Starym Mieście. – Wykorzystał chwilę nieuwagi policjantów i uciekł – powiedział mł. asp. Łukasz Kędziora z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Obława w Poznaniu. Zbieg miał na rękach kajdanki

Mundurowi uspokajali, że nie jest to groźny przestępca. – Został zatrzymany za kradzież sklepową – wyjaśniał Kędziora. Zbieg miał na rękach kajdanki. – Wiemy, kto to jest, szukamy go. Będziemy też wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia – dodał. Do mediów społecznościowych trafił fragment nagrania z pościgu ulicami Poznania.

Nasz reporter rozmawiał z kobietą, która obserwowała działania służb. – Szybciej się stanie krzywda, niż oni przyjadą. Ostatnio, gdy prosiłam o interwencję, pojawili się po półtorej godziny. Osoba, która mnie napadła, zdążyła już uciec. Ja dziękuję za taką policję – powiedziała pani Karolina. – To jest jedna z najgorszych dzielnic, tu jest po prostu niebezpiecznie – dodała.

