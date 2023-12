Okupują akademik w centrum miasta. "To cios dla wielu mniej zamożnych studentów"

Patowa sytuacja w Poznaniu. Studenci od piątku 8 grudnia okupują Dom Studencki Jowita w Poznaniu. Żacy sprzeciwiają się planom likwidacji akademika. - W kwietniu rektorka UAM ogłosiła planowaną sprzedaż budynku oraz działki. Obecny kryzys mieszkaniowy dotyka szczególnie młode osoby z mniej zamożnych domów, dla których miejsce w akademiku to często jedyna szansa na rozpoczęcie studiów - mówili podczas sobotniej konferencji prasowej studenci.

W tym roku akademickim nie było już naboru do tego domu studenckiego. Wiadomo, że władze uczelni zdecydowały o wyłączeniu z użytku obiektu od początku 2024 roku. Jednocześnie trwają zabiegi o znalezienie środków na modernizację obiektu. Rektor poinformowała, że wysyłane dwukrotnie wnioski do resortu nauki o finansowe wsparcie planowanej modernizacji skutkowały dwiema odmowami.

Protestujący podkreślają pokojowy charakter okupacji akademika, która ma na celu wyrażenie sprzeciwu wobec decyzji władz UAM w sprawie Jowity, ale również ogólnej polityki zarządzania uniwersytetami w Polsce. W poniedziałek rektor uczelni zapewniła, że do końca jej kadencji nie zapadnie decyzja o sprzedaży Jowity. Przyznała przy tym, że UAM nie ma pieniędzy na samodzielne sfinansowanie remontu budynku.

Studenci zaproszeni na spotkanie ws. DS Jowita

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bogumiła Kaniewska zaprosiła w poniedziałek protestujących studentów na spotkanie. W odpowiedzi otrzymała zaproszenie do Jowity. Do spotkania między stronami jeszcze nie doszło, ale władze uczelni idą za głosem studentów.

- Zwrócimy się po raz trzeci do ministerstwa z prośbą o pomoc finansową. Być może do trzech razy sztuka i ją uzyskamy. Badamy też inne możliwości związane z inwestycjami miejskimi. Pamiętajcie państwo, że to jest koniec unijnej perspektywy, zaczyna się następna perspektywa, zaczyna działać KPO - być może stamtąd uda nam się zdobyć pieniądze - mówiła prof. Kaniewska.

UAM wygospodaruje 20 mln złotych na remont DS Jowita

Władze uczelni będą w stanie wygospodarować 20 mln złotych w ramach wkładu własnego, jeżeli uda się zdobyć zewnętrzne pieniądze na modernizację. - Najwyżej przesuniemy te pieniądze z innych celów. Takie pieniądze jesteśmy w stanie wygospodarować, natomiast 100 milionów po prostu nie mamy – wyjaśniła. Rektor poinformowała, że plan poprawy zasobów mieszkaniowych istnieje. Jest zawarty w uczelnianej strategii i w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2023-2027.

DS Jowita w Poznaniu

Władze uczelni analizują rozwiązania dotyczące kwestii finansowych związanych z okupacją DS Jowita. - Udostępniamy tym osobom pomieszczenia, wodę i ogrzewanie. Na pewno nie będziemy natomiast studentów obciążać kosztami - chyba żeby doszło do jakichś celowych dewastacji - powiedziała.

Źródło: Radio ZET/PAP