Przełom w sprawie śmierci Dominika Sikory. Szukali go "łowcy głów"

Olgierd M. był poszukiwany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania od 2020 roku. W akcję poszukiwawczą za podejrzanym o ciężkie pobicie poznańskiego sportowca Dominika Sikory zaangażowali się także "łowcy głów" z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji KWP w Poznaniu. Mężczyzna został zatrzymany w połowie listopada 2023 roku w miejscowości Elche koło Alicante w Hiszpanii przez lokalną policję.

Zatrzymany został przetransportowany z Hiszpanii do Polski w czwartek 16 listopada. Po przylocie do Poznania mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na dalsze czynności, które przeprowadzi prokuratura. Olgierd M. przez ponad trzy lata skutecznie ukrywał się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Brutalne pobicie Dominika Sikory w Poznaniu. Ceniony sportowiec zmarł w szpitalu

Wszystko wydarzyło się w styczniu 2020 roku przed jednym z klubów na poznańskim Starym Rynku. Dominik Sikora, zawodnik poznańskiego klubu zapaśniczego i ceniony sportowiec, został uderzony w twarz przez Olgierda M. Cios został zadany z taką siłą, że Dominik upadł na bruk i wymagał pilnej pomocy medycznej. Zapaśnik trafił do szpitala, gdzie kilka dni później zmarł.

Źródło: Radio ZET/Policja/PAP