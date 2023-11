Poznań rozkopany, remont przedłużony. "Oni fundują armagedon"

Remont czterech ulic w centrum Poznania trwa już od kilku lat. Gazeta Wyborcza poinformowała, że prace nie zakończą się planowo pod koniec 2023 roku, ale zostaną przedłużone do połowy 2024 roku. "Jest czymś niebywałym, co wyprawia PO i prezydent Jacek Jaśkowiak w Poznaniu" - skomentował we wpisie w mediach społecznościowych Szymon Szynkowski vel Sęk, polityk PiS.