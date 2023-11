Śnieg spadł, a drogowcy wzięli się za koszenie. To dla "bezpieczeństwa"

W Poznaniu od kilku dni za sprawą temperatur zbliżonych do zera utrzymuje się kilkucentymetrowa warstwa śniegu. Biały puch zalega w szczególności na trawnikach, dachach budynków oraz mniej uczęszczanych drogach i placach. Z pewnością nie jest to czas do wykonywania prac z wykorzystaniem kosiarek. Chyba że zbliża się termin realizacji i trzeba "pilnie przyciąć rośliny".

Na profilu "Poznan_moment" w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak drogowcy wykaszają zaśnieżone rośliny na ulicy Krzywoustego. Lokalny portal "epoznan.pl" postanowił zapytać Zarząd Dróg Miejskich, czy tego typu prace powinny być prowadzone w zimowej aurze.

Kosili mimo zalegającego śniegu. Chodzi o bezpieczeństwo

W ostatnim czasie nastąpił wzrost wyższych roślin na ul. Krzywoustego, dlatego podjęto decyzję o "pilnym przycięciu" - informują portal "epoznan.pl" drogowcy. "Prace zostały zlecone z terminem wykonania do 30 listopada. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie można było z nimi czekać. Przy czym koszeniu nie podlega trawa, a jedynie wyższe rośliny, ich zdrewniałe, suche części" - dodają.

Źródło: Radio ZET/epoznan.pl

