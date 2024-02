"Poznań będzie cały zablokowany". Policja ostrzega i apeluje

Nawet dwa tysiące ciągników przyjedzie w piątek 9 lutego do centrum Poznania. Rolnicy z Wielkopolski zapowiedzieli największy strajk w historii. Policjanci ostrzegają, że na drogach w regionie już od wczesnych godzin porannych będą występowały utrudnienia w ruchu z powodu przejazdu kolumn traktorów, które będą zmierzać na al. Niepodległości przed Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

"Mieszkańcy powiatu powinni być świadomi utrudnień, które wystąpią w różnych miejscach miasta i na drogach powiatu poznańskiego oraz stosować się do poleceń policjantów regulujących ruch drogowy" - informują funkcjonariusze. Mundurowi apelują do kierowców o zrozumienie i cierpliwość na drogach. Rolnicy ostrzegają, że "liczba ciągników sprawi prawdopodobnie, że w momencie zjeżdżania się maszyn do miasta Poznań będzie cały zablokowany".

Strajk rolników w Poznaniu. 9 lutego na tych drogach będą utrudnienia w ruchu

Policjanci przekazali, że już od godziny 8 mogą pojawiać się pierwsze utrudnienia na trasach wlotowych do Poznania. Korki będą występować na ulicach: Bukowskiej, Dąbrowskiego, Głogowskiej, Obornickiej, Krzywoustego i Królowej Jadwigi. "Na skrzyżowaniach przelotowych zostanie utrzymany ruch poprzeczny na zasadzie śluz komunikacyjnych" - zaznaczyli funkcjonariusze.

"Podczas protestu rolnicy będą rozdawali owoce i warzywa mieszkańcom miasta, informując o naszych problemach i pokazując, o ile koszty żywności zawyżane są przez pośredników i markety" - przekazali przedstawiciele Roli Wielkopolski. Rolnicy zapewnili, że drogi do szpitali będą przejezdne.

Źródło: Radio ZET/Policja/Facebook