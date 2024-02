Nabór wniosków trwa do 2 kwietnia. Pierwotnie w planie budżetu na 2024 rok zatwierdzono na ten cel kwotę 500 tys. złotych. Rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Poznaniu Katarzyna Wozińska-Gracz podkreśliła, że dzięki dodatkowym środkom więcej mieszkańców skorzysta z dofinansowania. Dotąd złożono 120 wniosków.

Kopciuchy mogą zostać wymienione na piece gazowe czy kotły na biomasę. Możliwe jest też podłączenie się do sieci miejskiej, montaż ogrzewania elektrycznego albo pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Dotacja na jeden lokal, w zależności od tego, jaki system ogrzewania zostanie zastosowany, wyniesie od 10 do 20 tys. zł.

Wymiana kopciuchów w powiecie poznańskim. Ostatni moment na zmianę

Program działa w powiecie od 2018 roku. Dotychczas udzielono ponad 800 dotacji na kwotę ponad 6 mln zł. Rzeczniczka przypomniała, że to ostatni moment na zmianę ogrzewania na ekologiczne. Mieszkańcy regionu mieli na to czas do końca 2023 roku. Po tym terminie posiadaczom kotłów bezklasowych w razie kontroli systemu ogrzewania grozi kara do 5 tys. zł.

