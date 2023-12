Tragedia na przejściu dla pieszych. Kobieta nie miała żadnych szans

Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 17:40 na ul. Grunwaldzkiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Promienistą w poznańskiej dzielnicy Grunwald. Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzem RadioZET.pl rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak, samochód osobowy marki Kia, kierowany przez 67-latka, potrącił 70-latkę.

Poznań. Śmiertelny wypadek, nie żyje 70-letnia kobieta

Jak podało z kolei TVP3 Poznań, kobieta uderzona przez auto wpadła na pobliskie torowisko tramwajowe. Natychmiast wezwano policję oraz służby ratunkowe. Niestety, obrażenia 70-latki były na tyle ciężkie, że nie przeżyła zdarzenia.

- Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Na miejscu pracują nasi funkcjonariusze - powiedział w rozmowie z TVP3 Poznań mł. asp. Łukasz Kędziora z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Źródło: Radio ZET/TVP3 Poznań/Miłosz Balcerzak

Nie przegap

(3)

zobacz galerię