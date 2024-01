Poznańskie koziołki na taksówkach w Londynie. Mają konkretne zadanie

Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała kampanię reklamową Polski oraz Poznania w Londynie. Na 45 taksówkach, które jeżdżą w śródmieściu Londynu, pojawiły się zdjęcia wieży ratusza na Starym Rynku w Poznaniu z symbolem miasta, czyli koziołkami Pyrkiem i Tyrkiem. Jest też napis: "Polska. Więcej niż się spodziewałeś".

- Chodzi o to, aby zaciekawić mieszkańców Londynu, co to się znajduje na drzwiach taksówki, co to za koziołki się wożą właśnie taką londyńską taksówką - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Poznań promuje się w Londynie

- Jest to kampania wizerunkowa i towarzyszy temu strona internetowa, która również jest wymieniona na taksówkach. Reklamy przypominają i uświadamiają, że jest taki fajny kraj jak Polska, w tym takie miasto jak Poznań - dodał Wojciech Mania. Symbol Poznania ma przyciągać i intrygować potencjalnych turystów.

Według Polskiej Organizacji Turystycznej kampania dotarła już do ponad 700 tys. osób. Oklejone taksówki będą jeździć do końca stycznia.

Źródło: Radio ZET