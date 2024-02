Pręgierz wrócił na Stary Rynek w Poznaniu. Jest kopią starszego pomnika

Dawniej przy pręgierzu m.in. wystawiano przestępców na widok publiczny, karano chłostą i piętnowano. W Poznaniu pręgierz to ośmioboczna, późnogotycka kolumna, na której głowicy stoi postać kata w stroju rycerza z uniesionym mieczem. W słupie tkwiły żelazne obręcze, do których przywiązywano skazańców.

Pręgierz został zdemontowany, by zabezpieczyć go przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prac prowadzonych na Starym Rynku. "Inwestycja była idealną okazją do sprawdzenia stanu figury. Okazało się, że znajdują się na niej drobne uszkodzenia - ubytki, złuszczenia i otarcia. Zdecydowano więc o renowacji zarówno figury, jak i postumentu" - zaznaczył magistrat.

Zabytkowy Pręgierz po wielu miesiącach wrócił na Stary Rynek w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania podał, że sporządzono odpowiedni program konserwatorski, na podstawie którego prowadzone były prace. "Pręgierz został oczyszczony z wszelkich zabrudzeń i osadów, które nagromadziły się na jego powierzchni przez ostatnie lata. Ubytki wypełniono, a kamienny materiał wzmocniono odpowiednim preparatem" - podkreślono.

Zaznaczono także, że wszelkie dalsze prace konserwatorskie i uzupełniające wykonane zostaną po wydaniu odpowiedniej decyzji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. "Wykonawca prac na Starym Rynku wzmocnił także posadowienie pręgierza, gdyż waga wszystkich elementów kamiennych wynosi około 15 ton" - podano.

Poznański magistrat przypomniał, że poddany renowacji pręgierz jest kopią starszego, który od początku marca będzie można oglądać w Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu. "Replika zdobiąca Stary Rynek ma już niemal sto lat, bo powstała w 1925 roku. Z kolei oryginał pochodzi z XVI wieku. Jego powstanie wiąże się z ówczesnym sądownictwem. Postać kata dzierży uniesiony w górę miecz, który symbolizuje prawo karania śmiercią" - dodał magistrat.

Źródło: Radio ZET/PAP