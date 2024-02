Protest rolników rozpocznie się o godzinie 8 rano we wtorek 20 lutego. "Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko na import zboża i rzepaku z Ukrainy bez papierów oraz na to, żeby ci, którzy to pokazują, byli zastraszani i ścigani przez ukraińskie służby. W kwestii zielonego ładu też nie podjęto żadnych kroków, które by nas satysfakcjonowały!" - napisali strajkujący w mediach społecznościowych.

Poprzednio strajkujący rolnicy wjechali do Poznania pod Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gdzie wystawili taczkę z obornikiem oraz trumnę. Wówczas do stolicy Wielkopolski wjechało około 1400 ciągników rolniczych, co spowodowało spore utrudnienia w ruchu. Część ulic w mieście była nieprzejezdna.

Protest rolników w Poznaniu. Mapa blokady dróg

"Ostrzegamy władze, że lekceważenie nas rolników, sprawi, że protesty będą przybierały coraz bardziej agresywny charakter, czego z resztą mogliśmy być świadkami wczoraj (15.02 - przyp. red.) we Wrocławiu" - napisali. Rolnicy nawiązali do protestu w centrum Wrocławia, który wymknął się spod kontroli.

Wielkopolscy rolnicy przygotowali listę punktów, gdzie będą prowadzone protesty:

Węzeł Komorniki łączący autostradę A2 z drogą wojewódzką numer 311 (ciąg ul. Głogowskiej)

Droga krajowa numer 11 w miejscowości Golęczewo

Węzeł Kostrzyn łączący trasę ekspresową S5 z drogą krajową numer 92

Droga krajowa numer 11 w miejscowości Koszuty

Węzeł Poznań Ławica łączący trasę ekspresową S11 z ul. Bukowską

Węzeł Poznań Tarnowo Podgórne łączący trasę ekspresową S11 z drogą krajową numer 92 (ciąg ul. Poznańskiej)

Droga krajowa 24 w miejscowości Gorzyń (pow. międzychodzki)

Obecnie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na zablokowanych drogach. - Będzie to trochę inna forma protestu. Nie będziemy wjeżdżać do miasta, tylko po prostu będziemy blokowali główne węzły komunikacyjne i protest będzie trzydziestodniowy - powiedział w rozmowie z portalem RadioZET.pl Emil Lemański, rzecznik prasowy Roli Wielkopolski.

Rzecznik podkreślił, że akcja protestacyjna nie będzie prowadzona przez cały czas, ale zostanie zgłoszona, że potrwa trzydzieści dni. W praktyce chodzi o to, żeby rolnicy mogli w każdej chwili wyjechać na drogi i prowadzić protest.

Źródło: Radio ZET/Facebook