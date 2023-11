Remont w centrum Poznania przedłużony. Nowy termin rozczarowuje

Największe prace rewitalizacyjne w historii Poznania rozpoczęły się w 2017 roku. Remonty realizowane w ramach Projektu Centrum zostały rozpisane na wiele lat. Znaczna część inwestycji nie jest realizowana według harmonogramu i się opóźnia. Przykładem są prace na pl. Wolności i ulicach: 27 Grudnia, Kantaka oraz Gwarnej, które rozpoczęły się w 2022 roku i miały się zakończyć w ostatnim kwartale 2023 roku, jednak wiadomo już, że tak nie będzie.

Program inwestycyjny zakłada przebudowę torowiska z jezdnią i chodnikami na południowej nitce pl. Wolności oraz ulicach: 27 Grudnia, Kantaka, Gwarnej i Ratajczaka do ul. Św. Marcin. "Zmodernizowana zostanie sieć uzbrojenia podziemnego, ułożone zostanie nowe torowisko, ulice pokryje wysokiej jakości kamienna nawierzchnia. Inwestycja ma poszerzyć przestrzeń dla ruchu pieszych i rowerzystów, szczególnie w rejonie nagromadzenia lokali handlowych i usługowych" - można przeczytać na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Remonty w centrum Poznania opóźnione. Jest nowy termin

"Torowisko w ul. Ratajczaka, na odcinku od ul. Święty Marcin do ul. 27 Grudnia jest w całości ułożone i niemal w całości zabudowane kostką" - przekazała Gazecie Wyborczej Maja Chłopocka-Nowak, dyrektor ds. komunikacji i koordynacji inwestycji spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. Jak dodała, na ul. Gwarnej układ torowy jest już gotowy.

Nieco gorzej sprawa wygląda na remontowanej ul. 27 Grudnia, gdzie wciąż trwa budowa torowiska i montaż trakcji, ale dodatkowo powstaje kanał ogólnospławny. Wykonawca inwestycji, jako główny cel do końca roku, postawił sobie przygotowanie torowiska do wznowienia ruchu tramwajowego na odcinku od al. Marcinkowskiego do ul. Gwarnej i Fredry.

Zasadnicze prace budowlane na pl. Wolności i ul. Ratajczaka oraz na fragmencie od ul. Św. Marcin do ul. 27 Grudnia mają zakończyć się do końca 2023 roku. Pozostałe prace na 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej potrwają do czerwca 2024 roku - ustaliła Gazeta Wyborcza.

Źródło: Radio ZET/PIM/Gazeta Wyborcza