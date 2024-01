Sąd apelacyjny rozpozna sprawę wójta spod Poznania. Chodzi o miliony złotych

Proces samorządowca toczył się przed poznańskim sądem okręgowym od grudnia 2021 roku. Wójtowi Suchego Lasu Grzegorzowi Wojterze (zgodził się na publikację danych) przedstawiono łącznie trzy zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy.

Sprawa dotyczy kwestii związanych z parkingiem w Biedrusku, a także z budową szkoły oraz kompleksu basenów w Suchym Lesie. Wójt Suchego Lasu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Sąd w Poznaniu uniewinnił wójta Suchego Lasu. Sprawę rozpozna sąd apelacyjny

Pod koniec marca 2023 roku sąd okręgowy w Poznaniu uniewinnił samorządowca od stawianych mu zarzutów. Sędzia Karolina Siwierska podkreśliła w uzasadnieniu wyroku, że "sąd analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy, nie dopatrzył się w działaniach oskarżonego znamion przestępstwa, czyli umyślnego wyrządzenia szkody gminie Suchy Las".

Dodała, że "w ocenie sądu we wszystkich przypadkach wójt kierował się względami ekonomicznymi, społecznymi i urbanistycznymi, mając na względzie szeroko pojęty interes mieszkańców gminy Suchy Las".

Decyzje wójta Suchego Lasu optymalne i słuszne

Sędzia zaznaczyła również, że "sąd w zasadzie w całości podziela i zgadza się z argumentami obrońców oskarżonego, przedstawionymi w mowach końcowych, w których panie szczegółowo odniosły się do poszczególnych zarzutów stawianych oskarżonemu, wykazując, że podjęte przez niego decyzje w ówczesnych warunkach były pod każdym względem optymalne i słuszne. Sąd absolutnie się z tym zgadza i w tej sytuacji postanowił uniewinnić oskarżonego od wszystkich stawianych mu zarzutów".

Apelację od tego orzeczenia do sądu II instancji skierowała prokuratura, domagając się uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Sprawą zajmie się we wtorek 16 stycznia sąd apelacyjny w Poznaniu.

Źródło: Radio ZET/PAP